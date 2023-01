Triệu tập cựu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống hầu tòa

TP - Hôm qua (30/1), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã có quyết định đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Sở Y tế Cần Thơ, gây thiệt hại 33 tỷ đồng ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa bắt đầu từ ngày 9/2 và kéo dài đến ngày 20/2.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND TPHCM, Hội đồng xét xử (HĐXX) có chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự TAND TPHCM). Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa là bà Trần Thị Liên, ông Nguyễn Việt Dũng và bà Ngô Thị Huyền Phương.

HĐXX triệu tập 109 cá nhân, pháp nhân người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, trong đó có ông Võ Thành Thống (cựu Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Tại phiên tòa này, các bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1/2/2019), Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1/1/2020), Hoàng Thị Thuý Nga (47 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) và 17 đồng phạm bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga có 7 luật sư bào chữa.

Chưa đủ cơ sở xử lý hình sự cựu Chủ tịch Võ Thành Thống

Cáo trạng xác định, từ năm 2017 đến 2019, Sở Y tế thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (3 gói thầu) và Bệnh việm Tim mạch thành phố Cần Thơ (1 gói thầu).

Theo cáo trạng sẽ được công bố tại phiên tòa, sau khi rời Cty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), bà Hoàng Thị Thúy Nga thành lập nhiều Cty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó có NSJ Group, Cty NSJ, Cty Bình An. Bà Nga đã chủ động gặp ông Võ Thành Thống - lúc đó là Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ để xin “cơ chế” riêng. Ông Thống đã giới thiệu bà Nga gặp lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ và được tạo mọi điều kiện để Cty trúng thầu.

Bà Bùi Thị Lệ Phi là người đứng đầu Sở Y tế thành phố Cần Thơ, chịu trách nhiệm quản lý vốn của Nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, là đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu.

Bà Phi ký các quyết định chỉ định thầu thuê tư vấn thẩm định giá và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu. Bà Phi đã có hành vi trao đổi, bàn bạc với bà Nga thống nhất về danh mục hàng hóa đầu tư, giá trị thiết bị để tạo điều kiện cho Cty NSJ và Cty Bình An trúng 4 gói thầu.

Bà Phi cũng chỉ đạo cấp dưới trao đổi, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, báo giá do Cty của bà Nga cung cấp. Từ hồ sơ được tuồn trước này, Sở Y tế TP Cần Thơ cùng với Cty BTC Value đã thẩm định trái quy định pháp luật nhằm mục đích giúp NSJ, Cty Bình An trúng 4 gói thầu. Bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng cho cá nhân mình và 200 triệu đồng cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ từ bà Nga.

Cáo trạng xác định, bà Phi có vai trò chủ mưu cầm đầu và có yếu tố vụ lợi trong vụ án này, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 33 tỷ đồng. Ông Cao Minh Chu cùng với bà Phi đã có hành vi bàn bạc với bà Nga để tạo điều kiện cho Cty của bà Nga trúng thầu. Ông Chu đã nhận 200 triệu đồng của Công ty NSJ nhưng không chứng minh được việc sử dụng số tiền này nên ông phải chịu trách nhiệm.

Ông Võ Thành Thống, theo cáo trạng là có lời khai của các bị can nhờ ông Thống tác động để giúp Cty của bà Nga thắng thầu, nhưng ông Thống không thừa nhận và không có chứng cứ chứng minh, vì vậy không đủ cơ sở xử lý hình sự đối với ông Thống.