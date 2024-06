Triệu hồi hơn 125.000 xe điện Tesla

TPO - Hãng xe điện Tesla nhận lệnh phải triệu hồi hơn 125.000 xe điện vì lỗi không phát báo động cài dây an toàn.

Theo Carscoops, Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Mỹ (NHTSA) đang yêu cầu Tesla triệu hồi 125.227 xe điện tại nước này do hệ thống cảnh báo cài dây an toàn gặp trục trặc, có thể làm tăng nguy cơ thương tích khi xảy ra va chạm.

NHTSA cho biết loạt xe bị thu hồi không tuân thủ các yêu cầu an toàn của liên bang vì đèn cảnh báo cài dây an toàn có thể không sáng và chuông cảnh báo cũng không được kích hoạt khi tài xế không cài dây an toàn đúng cách.

Nguyên nhân được cho có thể là do bộ phận cảm biến ở ghế ngồi bị lỗi. Đợt triệu hồi xe này ảnh hưởng tới các xe Model S đời 2012-2024, Model X đời 2015-2024, Model 3 đời 2017-2023 và Model Y sản xuất năm 2020-2023.

Mặc dù đã nhận được yêu cầu triệu hồi xe từ NHTSA nhưng Tesla sẽ giải quyết vấn đề bằng cách cập nhật phần mềm qua mạng. Nhờ đó, khách hàng của họ sẽ không cần đưa xe tới đại lý để kiểm tra và sửa chữa.

Trong bản cập nhật mới, phần mềm cảnh báo sẽ hoạt động mà không còn phụ thuộc vào cảm biến trên ghế lái. Thay vào đó nó sẽ quét dữ liệu để kiểm tra liệu dây an toàn có được cài khi nổ máy hay không trước khi kích hoạt cảnh báo nhắc cài dây an toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên Tesla nhận lệnh triệu hồi xe vì vấn đề liên quan đến dây an toàn. Trước đó vào năm 2023, hãng xe điện Mỹ đã phải thu hồi 15.869 xe Model S và X để kiểm tra xem dây an toàn có được gắn đúng cách vào bộ căng dây hay không.

Ngoài ra, đây cũng là lần thứ ba Tesla phải triệu hồi xe trong năm 2024. Trước đó hồi tháng 1, họ đã phải thu hồi 200.000 xe Model S, X và Y tại Mỹ do lỗi phần mềm tự lái khiến camera có thể không hoạt động khi xe lùi. Đến tháng 4, họ tiếp tục phải đưa 3.878 xe bán tải điện Cybertruck về đại lý do lỗi lỏng ốp bàn đạp có thể làm kẹt chân ga.