Triều cường ở TPHCM và Nam bộ đang lên nhanh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 9/12, thời tiết TPHCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc từ cấp 2 - 3. Nhiệt độ chung thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo từ 9 giờ đến hơn 16 giờ, chỉ số tia UV trên các quận, huyện TPHCM ở mức nguy cơ gây hại từ cao (mức 7). Chuyên gia cảnh báo người dân khi ra đường nên bảo vệ, che chắn cơ thể bằng các loại quần áo dài, thoa kem chống nắng, sử dụng mũ rộng vành và kính râm.

Trong bản tin phát đi lúc 9h hôm nay (9/12), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh.

Đến sáng nay, mực nước cao nhất trong ngày thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,39 m (xấp xỉ báo động 1); trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) là 1,46 m (trên báo động 1 khoảng 0,06 m) và Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) là 1,48 m (xấp xỉ báo động 2).

Cơ quan khí tượng dự báo mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ biến đổi chậm trong 2 - 3 ngày tới. Đến ngày 13/12 đỉnh triều cường cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 khoảng 0,05 m. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 17 - 19/12.

Dự báo mực triều tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức xấp xỉ hoặc cao trên báo động 2 khoảng 0,05 m. Mức triều tại trạm Thủ Dầu Một xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05 m. Còn tại trạm Biên Hòa, mức triều sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 khoảng 0,05 m.

Về thời tiết biển, trong 3 ngày tới, vùng biển phía Đông Nam bộ có gió Đông Bắc giảm dần xuống mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.