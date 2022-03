Triệt phá ổ nhóm đánh bạc lưu động tại các trang trại chăn nuôi

TPO - Trước khi vào sòng, Pháp sai người canh gác từ xa, tịch thu toàn bộ điện thoại để “bảo mật” thông tin.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc”.

Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” chuyên nghiệp hoạt động lưu động, gây nhức nhối trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Vào cuộc điều tra, công an xác định ổ nhóm này do Tô Ngọc Pháp (SN 1995, trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu.

Để qua mặt công an, Pháp thường chọn các địa điểm để tổ chức sòng chơi ở những trang trại chăn nuôi nằm biệt lập giữa đồng, cách xa khu dân cư, dễ dàng tẩu thoát nếu bị phát hiện. Các địa điểm cũng được thay đổi liên tục để tránh bị chú ý.

Trước khi vào sòng chơi, Pháp yêu cầu tất cả con bạc phải giao nộp điện thoại cho mình. Thời gian đánh bạc thường chỉ kéo dài trong 2 giờ, trong thời gian này có người canh gác từ xa nhằm đảm bảo người lạ xâm nhập.

Sau một thời gian nắm chắc quy luật và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 7/3, xác định ổ nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại trang trại của Phạm Khắc Lộc (SN 1984, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Diễn Châu tiến hành bắt, khám xét 18 đối tượng (gồm 14 nam, 4 nữ) từ 23-50 tuổi có hành vi đánh bạc do đối tượng Tô Ngọc Pháp đứng ra tổ chức.

Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ số tiền trên chiếu bạc là 205 triệu đồng; 20 điện thoại di động; 01 bộ bát đĩa, quân vị...

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xác minh, mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại.