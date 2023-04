Triệt phá đường dây bào chế ma túy nhập nguyên liệu từ Pháp do Trí 'cá voi' cầm đầu

TPO - Từ bột thuốc lắc đặt mua từ Pháp, Trí “cá voi” và đồng bọn đã pha trộn với các chất bột hoá học khác để bào chế ra hơn 230kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên, tương đương hơn 450.000 viên.

Chiều 28/4, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá toàn bộ đường dây mua bán, bào chế, đóng gói thuốc lắc với quy mô lớn trên địa bàn do đối tượng Trí “cá voi” cầm đầu.

Cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng; thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 gram Ketamine, 120 gói “nước vui” và 21 gói chứa chất tinh thể không màu… phương tiện, thiết bị, nguyên liệu để phục vụ quá trình bào chế, nghiên cứu sản xuất thuốc lắc.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện thông tin về đường dây bào chế, mua bán trái phép ma túy tổng hợp có tính chất xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh do đối tượng tên Trí “cá voi” cầm đầu.

Xét thấy tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TPHCM đã giao Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát, huy động hàng trăm cán bộ trinh sát, điều tra viên của các phòng nghiệp vụ cảnh sát; Công an quận Bình Thạnh, Công an huyện Hóc Môn; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương triệt phá đường dây tội phạm này.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, từ khoảng cuối năm 2021, đối tượng Trí “cá voi” đã móc nối với các đối tượng người Việt Nam định cư tại Pháp để đặt mua bột thuốc lắc. Sau đó, đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng dưới hình thức “door to door” (giao hàng tận nơi) để vận chuyển về TPHCM cất giấu, bào chế ma túy thành phẩm.

Từ 106kg bột thuốc lắc, Trí “cá voi” và đồng bọn đã pha trộn với các chất bột hoá học khác để bào chế ra hơn 230kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên (tương đương hơn 450.000 viên thuốc lắc), đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh, thành khác; thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây này và tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu, bào chế, đóng gói thuốc lắc của các đối tượng.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 16.000 viên thuốc lắc thành phẩm; hàng trăm kg chất hoá học các loại là nguyên liệu để pha trộn, bào chế thuốc lắc; nhiều máy móc, phương tiện và các tang vật khác có liên quan.

Tại một địa điểm khám xét trên địa bàn quận 4, cơ quan công an phát hiện một căn phòng có bố trí nhiều máy móc, dụng cụ thí nghiệm hoá học được đối tượng Trí “cá voi” sử dụng làm nơi nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc.

Mở rộng truy xét, ngay trong đêm 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 16 đối tượng đều cư trú tại TPHCM; phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Theo Công an TPHCM, quá trình đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, khép kín; thường xuyên thay đổi địa điểm bào chế, đóng gói ma túy; chỉ mua bán ma túy với các đối tượng “đầu dưới” có mối quan hệ từ trước.