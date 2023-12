Trên 3.000 m2 nhà xưởng tại Long An được 'làm chui' trên đất nông nghiệp

TPO - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tại Long An phát hiện công trình nhà xưởng rộng trên 3.000 m2 tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước do Công ty TNHH TM DV thi công cầu đường Hồng An làm chủ đầu tư đã thi công xây dựng khi chưa đảm bảo các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC.