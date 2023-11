Trao 100 triệu đồng hỗ trợ đại úy cảnh sát bị thương khi xử lý 'cát tặc'

TPO - Thượng tá Nguyễn Thái Hiền – Trưởng Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cùng đoàn công tác vừa đến thăm và trao hỗ trợ cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế và Môi trường, Công an huyện Trà Ôn) - người bị trọng thương trong lúc tuần tra, xử lý cát tặc.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị thương nặng khi làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý cát tặc vào khuya 23/11. Hiện, anh Ngôi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại buổi đến thăm, Thượng tá Nguyễn Thái Hiền – Trưởng Công an huyện Long Hồ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần đối với Đại úy Ngôi và gia đình. Thượng tá Hiền cũng trao số tiền 100 triệu đồng do lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Long Hồ đóng góp để hỗ trợ, chia sẻ giúp Đại úy Ngôi và gia đình vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, nhóm thiện nguyện Vạn Xuân (thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cũng kết nối các nhà hảo tâm trao số tiền hơn 13 triệu đồng hỗ trợ Đại úy Ngôi.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an huyện Trà Ôn về tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện, khoảng 22 giờ ngày 23/11, Đại úy Trần Hoàng Ngôi tham gia tuần tra cùng 3 cán bộ Công an huyện.

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ghe gỗ không số hiệu có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, điều khiển phương tiện bỏ chạy và xảy ra va chạm với phương tiện của tổ công tác làm cả 4 cán bộ rơi xuống sông. Ba người của tổ công tác bám được vào ghe của đối tượng, riêng Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị “chân vịt” của máy ghe gỗ của đối tượng cắt đứt lìa hai chân.

Sau đó, Đại úy Trần Hoàng Ngôi được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Hiện tinh thần và sức khỏe Đại úy Ngôi đã tạm ổn định.