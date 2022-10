Tranh của Lê Phổ được mua với giá 1,3 triệu USD

TPO - Bức tranh The et Sympathie vừa đấu giá thành công với mức 1,3 triệu USD của danh họa Lê Phổ được nhận định là tác phẩm tinh tế với những mảng màu sắc ấn tượng.

Sau khi hai bức tranh của cố danh họa Thang Trần Phềnh được bán đấu giá gần 1,5 triệu euro, các buổi đấu giá tranh nhận được nhiều sự chú ý. Trong phiên đấu giá tối 7/10, thêm tranh của một họa sĩ Việt là Lê Phổ được mua với giá 1,36 triệu USD (hơn 32 tỷ đồng).

Theo Sotheby's, mức giá trên đã bao gồm phí và chốt giá thành công sau nhiều lần được các nhà sưu tập nghệ thuật giơ bảng trả giá trong phiên đấu giá Modern Evening Auction. Trước đó, tác phẩm được dự đoán bán ra ở mức 484.000-866.000 USD (khoảng 11,5-20,5 tỷ đồng).

Bức tranh được đấu giá thành công là tác phẩm của Lê Phổ. Tác phẩm nghệ thuật mang tên The et Sympathie và có chữ ký tác giả ở phía dưới bên trái. Bức tranh sơn dầu vẽ cảnh trà chiều trong vườn. Tranh tả cảnh thiếu nữ và nhiều người thưởng trà, ngắm hoa.

Theo Sotheby's, nhà đấu giá nhận định bức vẽ nhiều tiểu tiết và có màu sắc rực rỡ. Điều đó giúp khắc họa cảnh ánh nắng xuyên qua lá và chiếu vào nhân vật trong tranh. Với kích thước 131x195 cm, đây là một trong những bức tranh sơn dầu lớn nhất của Lê Phổ.

Ngoài ra, trong phần giới thiệu, Sotheby's cho biết The et Sympathie ra đời trong những năm 1930. Do tiếp xúc với nhiều họa sĩ lớn tại Pháp trong thời gian du học ở Paris hai năm, Lê Phổ được truyền cảm hứng và ảnh hưởng trường phái ấn tượng.

Lê Phổ sinh năm sinh năm 1907 tại Hà Đông. Ông được biết đến với danh xưng danh họa Việt Nam trên đất Pháp. Ông còn được mệnh danh là tứ kiệt của nền mỹ thuật, hội họa Việt Nam cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu và Vũ Cao Đàm. Ông định cư ở Pháp từ năm 1937 và mất tại Paris, Pháp năm 2001.

Trước đó, trong phiên đấu giá Indochine - Chapitre 14 tại trung tâm Drouot, Paris, Pháp, hai bức tranh Chơi bài và Xem bói của họa sĩ Thang Trần Phềnh lần lượt được bán ra với 780.000 euro (khoảng 18,5 tỷ đồng) và 715.000 euro (tương đương 17 tỷ đồng). Theo nhà đấu giá Lynda Trouvé, mức giá của hai bức tranh đã bao gồm phí. Ban đầu hai bức tranh đạt giá 30.000-50.000 euro (khoảng 730 triệu đồng-1,2 tỷ đồng). Đây là hai bức tranh hiếm của nam danh họa.