TPO - Theo lời đạo diễn Trần Khả Tân, Kim Thành Vũ là người không có nhiều đam mê đóng phim. Đó cũng là lý do nam diễn viên sống ẩn dật nhiều năm qua.

Theo HK01, trong chương trình Môn phái đạo diễn, đạo diễn Trần Khả Tân tiết lộ tính cách "kỳ quặc" của Kim Thành Vũ. Theo lời ông, sao phim Trùng Khánh sâm lâm là người chuyên nghiệp, tài năng nhưng lại không quá đam mê đóng phim. Nam diễn viên thường viện "cả trăm lý do" để từ chối.

Theo lời đạo diễn Điềm mật mật, việc không thích đóng phim là lý do Kim Thành Vũ sống ẩn dật, kín tiếng. "Cậu ấy không thích đóng phim lắm. Cậu ấy thích được tự do. Kim Thành Vũ chỉ sẵn sàng đóng phim khi thấy an toàn", đạo diễn nói.

Ngoài ra, đạo diễn 59 tuổi nói ông rất vất vả khi mời Kim Thành Vũ đóng phim. Nhiều lần Trần Khả Tân phải sang Nhật Bản để hẹn gặp nam diễn viên. Khi quay Đầu danh trạng (2006), nam diễn viên ngại cảnh xa xôi, điều kiện sinh hoạt không thuận lợi nên đã nhiều lần từ chối.

Đạo diễn Trần Khả Tân không ít lần nói về tính cách thất thường của Kim Thành Vũ. Trong một talk show, ông nói việc quay Đầu danh trạng vất vả vì phải làm việc ở vùng núi cao, địa hình trắc trở, đồng thời phải thuyết phục Kim Thành Vũ. Nam diễn viên chỉ cười trừ, từ chối giải thích khi Trần Khả Tân nói "cực khổ" lúc quay phim cùng.

Tuy nhiên, Kim Thành Vũ vẫn là "chàng thơ" của Trần Khả Tân. Nam diễn viên đóng chính trong những bộ phim của đạo diễn như Đầu danh trạng, Nếu như yêu, Võ hiệp và Yêu em.

Kim Thành Vũ mang hai dòng máu Nhật Bản - Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên nổi tiếng từ những năm 1990 với vẻ ngoài thư sinh, điển trai. Tài tử nổi tiếng toàn châu Á với những tác phẩm như Đọa lạc thiên sứ, Thập diện mai phục, Phong Vân... Ngoài ra, anh còn đạt nhiều giải thưởng như Nam diễn viên xuất sắc tại giải thưởng của Học Viện Kịch nghệ Nhật Bản năm 1998, Giải thưởng của Hiệp hội Nhà sản xuất phim Nhật Bản năm 1999.

Từ thời đỉnh cao đến nay, Kim Thành Vũ ít scandal, sống ẩn dật. Kể từ bộ phim Yêu em (2017, đóng cùng Châu Đông Vũ), nam diễn viên gần như rút khỏi giới giải trí. Gần đây, nam diễn viên xuất hiện trên trang bìa Elle Men của Trung Quốc. Anh yêu cầu không xóa nếp nhăn, photoshop để mang đến hình ảnh chân thực nhất.