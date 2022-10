Con trai David Beckham sắp làm ca sĩ chuyên nghiệp

TPO - Trong số bốn người con, hiện tại chỉ có Cruz Beckham theo đuổi sự nghiệp ca hát của mẹ. Victoria Beckham từng là thành viên của nhóm nhạc pop đình đám Spice Girls.

Theo Daily Mail, Cruz Beckham - người con thứ ba của cựu danh thủ Anh - đang quyết tâm theo đuổi sự nghiệp của mẹ mình là Victoria, cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Spice Girls. Hiện tại, Cruz nghiêm túc với công việc khi học hỏi, hợp tác với ca sĩ nổi tiếng Rita Ora.

Theo nguồn tin của Mirror, chàng trai 18 tuổi đang làm việc với ngôi sao người Thụy Điển Koda, hứa hẹn album mới mang nhiều màu sắc, cá tính âm nhạc khác nhau.

Cruz Beckham bắt đầu sáng tác và thể hiện hoàn chỉnh một ca khúc vào năm 12 tuổi. Anh đã phát hành đĩa đơn If Everyday Was Christmas vào năm 2016 và nhận nhiều lời khen ngợi từ Justin Bieber.

Đầu năm nay, con trai David Beckham tiết lộ anh hợp tác với nhạc sĩ Poo Bear - người đứng sau thành công bản hit Where Are U Now của Justin Bieber. Tháng 4, Cruz ký hợp đồng với Tap - công ty quản lý của Ellie Goulding. Chàng trai 18 tuổi thể hiện khả năng sáng tác nhạc và thể hiện nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano, trống và đàn mandolin.

Vào tháng 8, Cruz Beckham biểu diễn ở Miami với phong cách nhạc rock. Ngoài việc giới thiệu bản thân trong vai trò ca sĩ, đây còn là cách để Cruz bày tỏ lòng kính trọng với người mẹ nổi tiếng.

Gần đây, do bận rộn với vai trò mới, Cruz Beckham không xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris cùng gia đình để chúc mừng Victoria ra mắt bộ sưu tập thời trang mới. Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu cuộc hội ngộ đầu tiên giữa Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz sau nhiều tháng đối mặt thông tin bằng mặt không bằng lòng.

Kết thúc show diễn, Victoria Beckham ôm mặt khóc, không kiềm chế được cảm xúc khi bước ra chào khán giả. Paparazzi cũng ghi lại được khoảnh khắc nhà Beck đoàn tụ với vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz sau nửa năm kể từ ngày diễn ra lễ cưới ở Mỹ.

Nicola mỉm cười trò chuyện cùng gia đình chồng như chưa hề có mâu thuẫn. Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ cặp vợ chồng trẻ cũng chúc Victoria may mắn trước show diễn quan trọng kèm theo "nhiều cái ôm". Sau đó cả gia đình Beckham cùng nhau thưởng thức cocktail.

"Có nhiều nụ cười và tình yêu thương trong căn phòng. Đó là bầu không khí gia đình thật dễ thương", nguồn tin nói.