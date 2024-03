Tràn ngập chương trình 'đính kèm' show bay drone ánh sáng tại hồ Tây

TPO - Ngoài màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone ( thiết bị bay không người lái) tại hồ Tây, du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping với sự tham gia khoảng 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân Nhật Tân.

UBND quận Tây Hồ vừa có thông tin chi tiết về Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024” và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề “Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ” diễn ra từ ngày 9 và 10-3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, chương trình sẽ có màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone (thiết bị bay không người lái) hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả trải nghiệm thú vị. Mặc dù màn trình diễn ánh sáng bằng drone trong chương trình này không hoành tráng, cầu kỳ như trong “Lễ hội ánh sáng” từng diễn ra vào đêm 30 Tết Giáp Thìn vừa qua. Tuy nhiên, với 300 drone, khán giả có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh mang tính biểu tượng của quận Tây Hồ như: cầu Nhật Tân, Sen bách diệp, hoa đào Nhật Tân…

Đáng chú ý, trong tối khai mạc “Du lịch Hà Nội chào 2024 – Get on Ha Noi 2024” sẽ có chương trình nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping. Chương trình có sự tham gia khoảng 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân Nhật Tân. Đây là chương trình nghệ thuật kết hợp yếu tố sử thi và biểu diễn hiện đại để mang đến câu chuyện về Hà Nội tinh hoa và phát triển.

Tham gia chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 – Get on Ha Noi 2024”, người dân và du khách còn được tìm hiểu, thưởng thức không gian ẩm thực đặc sắc với 15 gian hàng. Trong đó, có nhiều tinh hoa ẩm thực của quận Tây Hồ nói riêng và Hà Nội nói chung, đó là: Chè sen Quảng An; xôi chè Phú Thượng (vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia); cà phê muối phường Xuân La; giò chả, chả cá Xuân Đỉnh... Các gian hàng hoạt động từ 8h30 ngày 9-3 đến 22h ngày 10-3.

Ngoài ra, trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 – Get on Ha Noi 2024” còn có những gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch của Hà Nội với nhiều tour du lịch hấp dẫn, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến từ các làng nghề như: Lược sừng Thụy Ứng (huyện Thường Tín), nón lá làng Chuông (huyện Thanh Oai)...Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt đẹp trong cuộc thi ảnh du lịch “Thủ đô Hà Nội chào đón bạn-Welcome Hanoi City”

Theo UBND quận Tây Hồ, Ban tổ chức đã bố trí 5 khu vực để xe để người dân và du khách có thể tiện theo dõi màn biểu diễn ánh sáng bằng drone. Đó là ngõ 431 Âu Cơ (cạnh nhà máy xử lý nước thải Phú Điển), khu vực trước cửa công an phường Nhật Tân và Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, cuối ngõ 399 Âu Cơ (Thung lũng hoa Hồ Tây), TTTM Lotte Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa TT&TT Quận (691 Lạc Long Quân). Bên cạnh đó, các khu vực để người dân và du khách đứng xem màn trình diễn drone gồm có ngõ 612 Lạc Long Quân ( trước cổng Công viên nước), Phố Trịnh Công Sơn, Phố Nhật Chiêu ( trước cổng Thung Lũng hoa Hồ Tây).