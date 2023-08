Trận bán kết Australia - Anh tại World Cup nữ 2023 đi vào lịch sử xứ chuột túi

TPO - Theo thống kê, đã có 11,5 triệu người dân Australia xem trực tiếp trận bán kết World Cup nữ 2023 hôm thứ Tư ở Sydney. Đó là trận đấu mà Anh thắng Australia 3-1 để giành vé vào chung kết.

11,5 triệu người cùng theo dõi một trận bóng đá là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thể thao Australia. Cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ cũng chưa bao giờ chứng kiến số khán giả đông như thế. Với dân số 25 triệu người, ước tính đã có hơn 40% tổng dân số quốc gia này cùng ngồi trước màn hình xem trực tiếp trận đấu.

Qua thống kê trên, có thể thấy gần như mọi hoạt động của Australia đã tạm đình trệ trong thời gian diễn ra trận bán kết, bởi có tới gần nửa tổng số dân của quốc gia này xem bóng đá. Nếu trừ đi 19% tổng dân số là trẻ nhỏ, những người được cho là chưa biết cảm nhận bóng đá thì có thể khẳng định, gần như tất cả người trưởng thành ở xứ chuột túi đã dõi theo đội tuyển nữ nước nhà ở cuộc đụng độ Anh.

Đài truyền hình phát sóng miễn phí trận đấu, Channel Seven, cũng cho biết đây là chương trình được xem nhiều nhất, dù là thể thao hay về bất cứ nội dung nào khác, kể từ khi các thống kê được thiết lập vào năm 2001.

Lewis Martin, người đứng đầu bộ phận thể thao của kênh này cho biết: “Matildas (ĐT nữ Australia) đã viết lại lịch sử. Đêm qua nước Úc đã bị quyến rũ khi Matildas chơi hết mình và khiến tất cả chúng tôi tự hào”.

Chưa dừng lại ở đó, bầu không khí tại những nơi xem bóng đá công cộng cũng được đánh giá là náo nhiệt chưa từng có, thậm chí đã có xô xát vì NHM không thể chen chân vào xem trận đấu.

Một sự cố đã diễn ra trong trận bán kết Australia vs Anh 16/8 tại quảng trường Fed ở Sydney, nơi tổ chức fanzone. 12,5 ngàn người cố gắng chen chúc đứng theo dõi qua màn hình nhưng sức chứa của fanzone chỉ là 7,5 ngàn người.

Đó là lý do hàng trăm người đã quậy phá, chống đối cảnh sát. Họ bắt đầu vượt qua hàng rào an ninh để chen chân vào trong quảng trường, xô đẩy hàng rào, lật đổ chúng và lao vào giành chỗ, trong khi lực lượng bảo vệ và cảnh sát bó tay. Không dừng lại ở đó, những CĐV quá khích còn đốt hơn 50 quả pháo sáng. Rất may là cảnh sát sau đó đã ổn định tình hình.