TPO - Xem trực tiếp nữ Australia vs nữ Pháp trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại vòng tứ kết World Cup nữ 2023 lúc 14h00 ngày 12/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Australia vs nữ Pháp

Vào lúc 14h00 hôm nay, tuyển nữ Australia sẽ gặp Pháp trong trận tứ kết thứ 3 tại World Cup nữ 2023. Trong 2 trận đấu vào hôm qua, các đội tuyển có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA đều giành vé đi tiếp.

Tây Ban Nha (hạng 6) cần 120 phút để đánh bại Hà Lan (hạng 9), trong khi Thụy Điển (hạng 3) đã giải mã thành công hiện tượng Nhật Bản (hạng 11) chỉ sau 90 phút. Có lẽ vì vậy mà Pháp (hạng 5) được đánh giá cao hơn chủ nhà Australia (hạng 10) ở trận đấu này.

Trong lịch sử World Cup nữ, Australia từng 3 lần lọt vào tứ kết, nhưng đó cũng là thành tích tốt nhất mà họ đạt được. Australia rất muốn tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua cột mốc này. Tuy nhiên, đối mặt với Pháp là thử thách cực lớn với Sam Kerr và đồng đội.

Ở vòng 1/8, Australia thắng Đan Mạch 2-0 với màn trình diễn xuất sắc ở hai cánh. Thế nhưng, Pháp ở đẳng cấp hoàn toàn khác Đan Mạch và đang vào phom. Trong 2 trận gần nhất, đội bóng của HLV Hervé Renard đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng. Họ không chỉ tấn công cánh hay mà còn có khả năng tận dụng tình huống cố định cực tốt.

Trong trận giao hữu trước World Cup nữ 2023, Australia từng đánh bại Pháp 1-0 nhờ bàn thắng của Mary Fowler nhưng điều đó khó lặp lại trong trận đấu mang tính "sống còn" hôm nay.

Xem trực tiếp nữ Australia vs nữ Pháp trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Australia, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Australia vs nữ Pháp trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Australia vs nữ Pháp (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/