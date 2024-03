TPHCM thu hơn 760.000 tỷ đồng từ cấp sổ, biến động đất đai

TPO - Năm 2023, nguồn thu cho ngân sách TPHCM từ công tác cấp sổ hồng (thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ) là 7.781 tỷ đồng; nguồn vốn phát triển kinh tế TPHCM từ giá trị thế chấp, giá trị đăng ký biến động đất đai đạt hơn 755.000 tỷ đồng.

Hai tháng cấp gần 70.000 giấy chứng nhận

Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM vừa có báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 2/2024 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 3/2024. Theo đó, về công tác cấp giấy chứng nhận, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã cấp 67.750 giấy chứng nhận.

Về đăng ký biến động, đã giải quyết 64.862 giấy chứng nhận. Đăng ký biến động đối với tổ chức, đã giải quyết 1.018 giấy chứng nhận (giảm 311 giấy chứng nhận so với năm 2022).

Trong đó, số lượng cấp đổi, cấp lại, cấp giấy chứng nhận do chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn hình thành pháp nhân mới và đăng ký biến động là 359. Đăng ký giao dịch đảm bảo là 659 giấy chứng nhận.

Đối với cá nhân, đã giải quyết 63.844 giấy chứng nhận (giảm 18.825 giấy chứng nhận so với năm 2022. Trong đó, cấp đổi, cấp lại, cấp giấy chứng nhận do chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế và đăng ký biến động là 29.115. Đăng ký giao dịch đảm bảo là 34.729 giấy chứng nhận, tăng 15.400 so với năm 2023.

Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đã cấp 1.422 giấy chứng nhận lần đầu cho cá nhân và tổ chức, cấp 1.466 giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Tỷ lệ giải quyết các loại hồ sơ cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động, đăng ký giao dịch đảm bảo nhà, đất của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong 2 tháng đầu năm tăng khoảng 72% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2023, cơ quan chức năng đã cấp sổ hồng lần đầu đến 7.184 tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, đăng ký biến động nhà đất đối với 320.729 sổ hồng, trong đó cá nhân là 313.347 trường hợp.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường, ước tính cả năm 2023, nguồn thu cho ngân sách TPHCM từ công tác cấp sổ hồng (thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ) là 7.781 tỷ đồng; nguồn vốn phát triển kinh tế TPHCM từ giá trị thế chấp, giá trị đăng ký biến động đất đai đạt hơn 755.000 tỷ đồng.

81.000 căn chưa có sổ

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Võ Công Lực - Trưởng phòng quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, TPHCM đang có 81.000 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn đã được thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng do đang gặp vướng mắc nên dẫn đến việc chưa thể hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu.

Các dự án đang gặp phải 6 nhóm vướng mắc chính, gồm nhóm chờ thuế, nhóm dự án chậm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận, nhóm bất động sản mới, nhóm dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, nhóm dự án có vướng mắc khác, nhóm dự án đang thanh tra, điều tra.

Để giải quyết tình trạng mà các dự án đang gặp phải, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đã triển khai các biện pháp như tăng cường phối hợp với cơ quan thuế để đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ thuế; đôn đốc chủ đầu tư, người mua nhà tại dự án khẩn trương nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Ngoài ra, đơn vị này cũng trao đổi, kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường để có văn bản hướng dẫn giải quyết đối với việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp bất động sản mới như officetel (mô hình kết hợp văn phòng cho thuê với khách sạn), shophouse (còn gọi là nhà phố thương mại); thực hiện xác định các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung và thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể làm cơ sở để các cơ quan thuế tính nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Đồng thời, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM cũng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những vướng mắc thuộc trường hợp khác, như người mua nhà không đúng đối tượng của dự án; việc khấu trừ tiền thuê đất đã nộp; có văn bản trao đổi với các cơ quan thanh tra, điều tra để làm rõ việc tiếp tục giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án có gây ảnh hưởng đến kết quả thanh tra, điều tra hay không.