TPHCM chìm trong sương mù, nồng độ bụi mịn ở ngưỡng cao gây hại cho sức khỏe

TPO - Từ sáng đến trưa 30/11, khu vực TPHCM có nắng yếu và xuất hiện sương mù nhiều nơi. Trong khi đó, nồng độ bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần.

Theo ghi nhận của PV, sáng 30/11, người dân TPHCM đón ngày mới trong thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, trời nhiều mây, nắng yếu, làn sương mù bao phủ ở nhiều nơi. Khu vực có nhiều sương mù nhất là vùng ven các sông, kênh rạch tại địa bàn thành phố.

Ghi nhận trên ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ) cho thấy, nhiều khu vực tại TPHCM có điểm đo chất lượng không khí có hại cho sức khỏe.

Theo ứng dụng Air Visual, đến trưa 30/11, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TPHCM đạt khoảng 71.8µg/m³ (mức cho phép là khoảng 5 µg/m³).

“Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện cao gấp 14.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO”- ứng dụng này cho biết.

Cũng theo Air Visual, chỉ số chất lượng không khí trưa nay ở TPHCM ở ngưỡng 159, xếp thứ 8 về ô nhiễm trên bảng xếp hạng gồm 109 thành phố lớn trên thế giới.

Trước đó, thông tin với Tiền Phong, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan (nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) lý giải, sương mù hình thành do những ngày gần đây, TPHCM có độ ẩm không khí cao. Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu khiến hơi nước ngưng tụ. Từ đêm đến sáng, bụi mịn trong không khí nhiều tạo thành hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, tạo nên sương mù dày đặc những ngày gần đây.

“Sương mù nhiều chứng tỏ chất lượng không khí rất tệ, bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp, theo đường thở đi vào cơ thể con người dễ gây viêm phổi, viêm họng”, bà Lan nói và lưu ý người dân cần đeo khẩu trang, kính mát khi di chuyển để bảo vệ sức khoẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và tối nay khu Nam bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.