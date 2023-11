TPHCM: Báo động tình trạng lái xe say xỉn, nghiện ma túy

TP - Dù cơ quan chức năng TPHCM đang ráo riết kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn nhưng tình trạng người điều khiển ô tô trong trạng thái say xỉn gây tai nạn giao thông vẫn liên tục diễn ra khiến người dân vô cùng bức xúc. Đáng chú ý, số lái xe bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện sử dụng ma túy có dấu hiệu gia tăng.

Hơn 290 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn

Tối 20/11, ông V.Đ.T (60 tuổi, bác sĩ, công tác tại một bệnh viện lớn ở TPHCM) điều khiển ô tô biển số TPHCM lưu thông trên đường Cao Thắng, hướng từ đường Điện Biên Phủ đi về đường Hoàng Dư Khương. Vừa qua giao lộ với đường 3 tháng 2 (phường 12, quận 10), ô tô của ông T, va chạm với xe máy biển số tỉnh Đồng Tháp do một cô gái cầm lái. Tai nạn không gây thương vong về người nhưng ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng. Điều đáng nói, qua kiểm tra, ông T, vi phạm về nồng độ cồn, vượt mức 0,4mg/lít khí thở. Sau khi tai nạn xảy ra, phía bệnh viện đã phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Trước đó ngày 12/11, ông Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ quận 8) cùng nhóm bạn ăn nhậu tại một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức). Sau khi ăn nhậu xong, nhóm bạn không có xe nên ông Trí lấy ô tô chở các bạn nhậu ra đường lớn để đón xe về. Ông Trí đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn với 2 ô tô khác cùng 3 xe máy khiến 3 người bị thương vong. Qua kiểm tra, công an xác định trong máu ông Trí có nồng độ cồn là 188,8mg/100ml máu. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trí để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước thực trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1. Sau 5 ngày ra quân, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã kiểm soát gần 13.000 phương tiện, phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có 291 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Khó phát hiện tài xế sử dụng ma túy

Đặc biệt, qua 5 ngày kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện có 11 trường hợp lái xe vi phạm về ma túy. Đại diện Phòng PC08 cho biết, tình trạng tài xế xe tải, xe khách, người điều khiển xe mô tô tham gia giao thông sử dụng bia rượu, ma túy, chất gây nghiện, chất kích thích… đang là vấn đề rất đáng lo ngại, trong đó ma túy, chất gây nghiện, chất kích thích sau khi lái xe sử dụng rất khó kiểm tra và phát hiện. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều lái xe nghiện ma túy từ trước, không có ý thức tuân thủ pháp luật, cố tình vi phạm mặc dù biết hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội. Một số thanh thiếu niên do ăn chơi, đua đòi, thích tìm cảm giác mạnh nên đã sử dụng ma túy trước khi điều khiển xe.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TPHCM xảy ra gần 1.300 vụ tai nạn giao thông làm 474 người chết, 804 người bị thương; giảm 369 vụ, giảm 58 người chết, giảm 256 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2022.

“Tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng thực trạng tài xế nghiện ma túy đã và đang tiềm ẩn nhiều hậu họa khôn lường đối với trật tự an toàn giao thông”, đại diện Phòng PC08 nhận xét.

Nêu quan điểm pháp lý về việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn, luật sư Lê Thị Thủy (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, tùy mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc nếu có đủ dấu hiệu hình sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Lê Thị Thủy cho rằng, các quy định xử phạt về hành chính, hình sự hiện tại đã có nhưng chưa đủ mạnh nên tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn không giảm. “Cần tăng mức xử phạt đối với người tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đẩy mạnh tuyên truyền sẽ giúp phần nào giảm bớt số vụ tai nạn do vi phạm nồng độ cồn gây ra”, luật sư Thủy đề xuất.