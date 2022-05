Top 10 trận chung kết UEFA Champions League đáng nhớ nhất thế kỷ 21

TPO - Ngày 29/5 tới đây sẽ diễn ra trận chung kết UEFA Champions League lần thứ 66 giữa Real Madrid và Liverpool. Người hâm mộ bóng đá thế giới đang chờ đợi một trận chung kết hấp dẫn và kịch tính, cũng như hi vọng vào màn trình diễn đỉnh cao của những ngôi sao ở cả hai đội.

Lịch sử của UEFA Champions League đã không ít lần ghi nhận những trận chung kết đầy bất ngờ và kịch tính như vậy. Hãy cùng điểm qua một vài trận chung kết kinh điển của UEFA Champions League đáng nhớ nhất thế kỉ 21.

1. Real Madrid vs Bayer Leverkusen (2002)

Lịch sử của UEFA Champions League đã không ít lần ghi nhận những khoảnh khắc xuất thần của các cầu thủ. Với những tín đồ của bộ môn túc cầu giáo, đặc biệt là người hâm mộ của dải ngân hà Galacticos hẳn không thể nào quên được cú volley bằng chân trái tuyệt đỉnh mang thương hiệu của huyền thoại nước Pháp Zinadine Zidane. Đây có lẽ là một trong số những bàn thắng vĩ đại nhất trong lịch sử của giải đấu hàng đầu châu Âu này. Càng ý nghĩa hơn khi bàn thắng này đã định đoạt trận đấu, mang lại chức vô địch lần thứ 9 cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

2. Porto vs Monaco (2004)

Không quá khi nói rằng trận chung kết UEFA Champions League giữa Porto với Monaco là lần đầu tiên “Người Đặc Biệt” Jose Mourinho chứng minh cho cả thế giới thấy về sự đặc biệt của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, việc giành chiếc cúp Champions League với Porto vẫn được coi là thành tích vĩ đại nhất mà Jose Mourinho đã đạt được trong sự nghiệp vĩ đại của ông.

Điều khiến cho trận chung kết UEFA Champions League năm 2004 trở nên đáng nhớ hơn nữa còn nằm ở việc đây là trận chung kết Champions League đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại mà hai đội bóng không được đánh giá cao lại vào đến trận đấu cuối cùng.

3. Liverpool vs Milan (2005)

Trận chung kết UEFA Champions League năm 2005 có thể nói là một trong số những trận đấu kinh điển nhất, làm nên tên tuổi của giải đấu số một châu Âu. Dẫn trước với tỉ số 3-0 ngay trong hiệp 1, tưởng chừng như chức vô địch đã gọi tên Paolo Maldini cùng các đồng đội, tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 phút, lần lượt Steven Gerrard, Smicer và Xabi Alonso nổ súng cân bằng tỉ số 3-3 cho Liverpool. Để rồi trên loạt luân lưu, cú sút hỏng của Shevchenko đã mang về chức vô địch đầy cảm xúc cho đội bóng Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn được coi là một trong số những trận chung kết kịch tính và bất ngờ nhất.

4. Manchester United vs Chelsea (2008)

Trận chung kết năm 2008 trên sân Luzhniki đã đánh dấu trận chung kết toàn nước Anh lần đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là trận đấu thể hiện rõ nét nhất về khoảng cách mong manh giữa tội đồ và người hùng.

Hòa nhau 1-1 sau 120 phút, Manchester United và Chelsea đưa nhau vào loạt sút luân lưu may rủi. Như một trò đùa của số phận, người ghi bàn duy nhất cho thầy trò Sir Alex Ferguson – Cristiano Ronaldo – lại suýt trở thành tội đồ khi đá hỏng lượt sút của mình. Khoảnh khắc John Terry đặt trái bóng vào chấm phạt đền, người hâm mộ của The Blues có lẽ đã mơ về chiếc cúp vô địch lần đầu tiên. Tuy nhiên, một lần nữa số phận lại trêu đùa, khi đội trưởng của Chelsea vô tình trượt chân đưa trái bóng chạm vào cột dọc khung thành của Van der Sar. Sau đó, Anderson và Ryan Giggs tận dụng tốt cơ hội đánh bại thủ thành Petr Cech, trước khi Van der Sar dập tắt hi vọng của Chelsea với pha cản phá cú sút của Anelka.

Đánh bại Chelsea 6-5 trên chấm penalty, Manchester United mang chiếc cúp UEFA Champions League lần thứ 3 về phòng truyền thống của mình. Còn với Chelsea, khoảnh khắc trượt chân của John Terry có lẽ vẫn còn ám ảnh họ.

5. Inter Milan vs Bayern Munich (2010)

Nói về sự kịch tính và hấp dẫn của một trận chung kết, thì cuộc đối đầu giữa Inter Milan và Bayern Munich không quá gây ấn tượng cho người hâm mộ túc cầu giáo như một số trận chung kết khác. Sự đáng nhớ của trận đấu này nằm ở bối cảnh và ý nghĩa mà chức vô địch này mang lại.

Cú đúp tuyệt đẹp của Diego Milito đã giải cơn khát danh hiệu UEFA Champions League cho nửa xanh đen thành Milan sau 45 năm. Chiến thắng này cũng giúp thầy trò HLV Jose Mourinho giành được cú ăn ba vô tiền khoáng hậu ở mùa giải năm đó.

6. Barcelona vs Manchester United (2011)

Lionel Messi hẳn đã có rất nhiều khoảnh khắc làm nức lòng những tín đồ túc cầu giáo, và trận chung kết năm 2011 với Manchester United có thể coi là một trong số những màn trình diễn xuất sắc nhất của anh.

90 phút trên sân vận động Wembley chứng kiến sự lấn lướt hoàn toàn của Lionel Messi và các đồng đội. Bộ ba Pedro, Messi, Villa đã hoàn toàn nhấn chìm hàng thủ của Manchester United, qua đó giúp Barcelona có lần thứ 4 đăng quang trong lịch sử.

7. Chelsea vs Bayern Munich (2012)

Trận chung kết năm 2012 là cuộc đối đầu giữa hai “kẻ về nhì” ở hai trận chung kết Champions League gần nhất của họ. Bayern Munich rất khát khao đòi lại danh hiệu mà họ đã để rơi vào tay của Inter Milan 2 năm trước. Chelsea cũng rất mong muốn có được chiếc cúp đầu tiên của họ sau thất bại đầy tiếc nuối trước Manchester United 4 năm trước đó.

Không quá khi nói rằng Didier Drogba là tâm điểm của cuộc so tài này, khi chính anh là người ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 89 để đưa trận đấu vào hiệp phụ, đồng thời thực hiện thành công quả sút phạt đền quyết định mang về danh hiệu Champions League đầu tiên cho The Blues.

8. Bayern Munich vs Dortmund (2013)

Cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Dortmund ở sân vận động Wembley đánh dấu trận chung kết toàn Đức đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Cả hai đội bóng đều đã gây ấn tượng mạnh trong hành trình tiến tới trận đấu cuối cùng. Nếu như Dortmund đã xuất sắc đánh bại “ông vua Champions League” Real Madrid, thì phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich đã hủy diệt Barcelona với tổng tỉ số 7-0.

Điểm đặc biệt của trận chung kết này còn nằm ở việc đây là lần thứ 2 liên tiếp mà bàn thắng định đoạt trận đấu được ghi ở phút thứ 89. Pha lập công ở những phút cuối cùng của Arjen Robben là đủ để mang về chiếc cúp cho Hùm xám xứ Bavaria, cũng như xóa bỏ kí ức về pha sút phạt đền hỏng ăn của anh ở trận chung kết năm trước.

9. Real Madrid vs Atletico Madrid (2014)

Có lẽ điều đặc biệt tạo nên sự hấp dẫn của UEFA Champions League nằm ở việc rất nhiều bàn thắng thay đổi cục diện trận đấu lại diễn ra ở những giây phút cuối cùng, và trận derby Madrid này là một ví dụ điển hình.

Những người hâm mộ Atletico Madrid hẳn vẫn chưa hết cay đắng về kí ức của trận chung kết Champions League 8 năm về trước. Thầy trò HLV Diego Simone chỉ còn cách chiếc cúp vô địch vài phút ngắn ngủi, trước khi pha đánh đầu dũng mãnh của Sergio Ramos ở phút 90+3 đã lấy đi tất cả. Để rồi trong hiệp phụ, lần lượt Gareth Bale, Marcelo và Cristiano Ronaldo thay nhau sút tung lưới Courtois, mang về thắng lợi 4-1 và chiếc cúp Champions League lần thứ 10 cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

10. Real Madrid vs Liverpool (2018)

Những người hâm mộ của Quỷ đỏ vùng Merseyside có thể tự hào về 6 chiếc cúp Champions League trong lịch sử, về đêm huyền diệu ở Istanbul năm 2005, tuy nhiên, có một kí ức mà họ luôn muốn lãng quên, đó là trận chung kết năm 2018 với Real Madrid.

Dù nhà vô địch năm đó gọi tên đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, nhưng người được nhắc đến nhiều nhất sau trận lại là thủ thành của Liverpool – Loris Karius. Sai lầm ngớ ngẩn của anh đã biếu không một bàn thắng cho Karim Benzema. Ngoài ra, pha bắt bóng không chắc chắn của anh đã giúp cho Real Madrid ấn định tỉ số 3-1, qua đó chấm dứt cơ hội chạm tay vào chiếc cúp danh giá của Liverpool.

Đây cũng là trận đấu chứng kiến pha móc bóng tuyệt đẹp của Gareth Bale. Cùng với cú volley của Zinadine Zidane, đây cũng được coi là một trong số những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các trận chung kết của UEFA Champions League.