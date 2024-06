Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 5 tại Việt Nam

TPO - Bên cạnh sự vững vàng của Mitsubishi Xpander và Ford Ranger, danh sách xe bán chạy nhất tháng 5 chứng kiến sự trỗi dậy của Toyota với 4 mẫu xe lọt top.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5 vừa qua có phần khởi sắc sau tháng 4 bị chững lại.

Theo đó, tổng doanh số bán xe của các thành viên VAMA trong tháng đạt 25.794 xe, tăng 6% so với tháng 4 và tăng 24% so với cùng kỳ tháng 5/2023. Doanh số xe Hyundai do TC Motor sản xuất và phân phối, công bố riêng đạt 4.914 xe, tăng 14,9% so với tháng 4 và tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy tháng 5 vừa qua, Mitsubishi Xpander và Ford Ranger vẫn là hai cái tên dẫn đầu với doanh số hơn 1.000 chiếc. Ngoài ra, bảng xếp hạng tháng này cũng chứng kiến sự trở lại của Toyota với 4 mẫu xe góp mặt, nổi bật nhất là Corolla Cross.

Dưới đây là top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5:

1. Mitsubishi Xpander (1.766 xe)

Với 1.766 xe bán ra trong tháng 5 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong danh sách xe bán chạy nhất tháng. Con số này tăng tới hơn 500 xe so với tháng trước, mức tăng trưởng đạt 40%. So với cùng kỳ tháng 5/2023, doanh số Xpander tăng 51%.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm, mẫu MPV đến từ Nhật Bản đã ghi nhận 6.537 xe đến tay khách hàng, dẫn đầu toàn thị trường. Tuy nhiên, con số này lại giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Ford Ranger (1.477 xe)

Xếp sau Xpander vẫn là cái tên quen thuộc Ford Ranger. Mẫu bán tải nhà Ford ghi nhận doanh số 1.477 xe trong tháng 5, tăng 215 chiếc, tương đương 17% so với tháng trước.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã có 6.301 chiếc Ranger được bán ra, cũng xếp thứ 2 sau Mitsubishi Xpander tính trên toàn thị trường. Nhưng khác với đối thủ Nhật Bản, doanh số cộng dồn của mẫu bán tải Mỹ tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2023.

3. Toyota Corolla Cross (996 xe)

Ngay trong tháng đầu tiên ra mắt bản nâng cấp, Toyota Corolla Cross đã bán được 996 xe. Con số này tăng gấp khoảng hơn 71 lần so với chỉ 14 xe bán ra trong tháng 4/2024, đồng thời gấp gần 3 lần tổng số xe bán ra trong bốn tháng đầu năm 2024 (371 chiếc).

Kết quả giúp mẫu crossover nhà Toyota đạt vị trí dẫn đầu về doanh số trong dải sản phẩm của hãng trong tháng 5, đồng thời có lần đầu tiên lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng trong năm 2024. Ngoài ra, đây là cũng lần thứ hai mà Toyota có đại diện nằm trong top 3 kể từ đầu năm, sau Vios vào tháng 4.

4. Hyundai Accent (924 xe)

Mẫu sedan Hyundai Accent có 924 xe rời đại lý thành công trong tháng 5 vừa qua, tăng 9% so với tháng trước. Kết quả này giúp Accent tăng một bậc lên vị trí thứ 4 trong danh sách xe bán chạy nhất.

Lũy kế doanh số 5 tháng đầu năm của Accent đạt 4.020 xe. Con số này giảm tới 32% so với cùng kỳ 2023 nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Với việc vừa ra mắt phiên bản mới 2024, doanh số của Accent được dự báo sẽ tăng trưởng để giữ vững vị trí top đầu trong tương lai.

5. Toyota Yaris Cross (902 xe)

Một mẫu xe gầm cao khác của Toyota lọt vào top đầu gọi tên Yaris Cross. Cụ thể, mẫu xe này đã bán được 902 chiếc trong tháng 5, tăng 2% và tụt một bậc so với tháng trước đó.

Doanh số cộng dồn 5 tháng đầu năm của Toyota Yaris Cross đạt 2.939 xe. Kết quả có được nhờ vào động thái giảm giá xe của hãng hồi đầu năm, qua đó giúp mẫu crossover này lấy lại được sức hút.

6. Mazda CX-5 (892 xe)

Tính hết tháng 5/2024, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 892 xe, tăng 92 chiếc tương đương 11,5% so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu xe gầm cao Nhật Bản tăng hai bậc trên bảng xếp hạng, đạt vị trí thứ 6.

Cộng dồn trong 5 tháng đầu năm, doanh số của Mazda CX-5 đã đạt 4.011 xe. Kết quả này giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn giúp CX-5 dẫn đầu nhóm xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) tại Việt Nam.

7. Ford Everest (811 xe)

Sau khi xếp hạng 9 ở tháng trước, Ford Everest đã vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng 5/2024. Theo đó, doanh số của Everest đạt 811 chiếc, tăng khoảng 6% so với tháng 4. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số của mẫu SUV 7 chỗ này đạt 3.612 xe.

8. Mitsubishi Xforce (802 chiếc)

Mitsubishi Xforce có lượng tiêu thụ khá ổn định trong tháng 5 với 802 xe, chỉ ít hơn 4 chiếc so với tháng trước đó. Tuy vậy trước sự vươn lên của các đối thủ khác, Xforce đã bị tụt hạng từ vị trí thứ 6 xuống số 8 trong danh sách. Doanh số lũy kế từ đầu năm của mẫu xe này đạt 2.942 chiếc dù mới chỉ giao xe từ tháng 3.

9. Toyota Vios (766 xe)

Với doanh số 766 xe bán ra, giảm 17% so với tháng trước, Toyota Vios đã tụt tận 6 bậc xuống vị trí thứ 9 trong danh sách ô tô bán chạy nhất tháng 5. Cộng dồn doanh số từ đầu năm của Vios đạt 3.446 chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn còn kém gần 600 chiếc so với đối thủ Accent.

10. Toyota Veloz Cross (604 xe)

Mẫu xe thứ tư của Toyota và cũng là cuối cùng góp mặt trong danh sách này là Veloz Cross. Cụ thể, đã có 604 chiếc Veloz đến tay khách hàng trong tháng 5, tăng 15% so với tháng trước đó.

Cũng giống như Corolla Cross, đây là lần đầu tiên mẫu xe này lọt vào top 10 xe bán chạy nhất tháng trong năm 2024. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam đã bán được 2.097 chiếc Veloz Cross, giảm 42% so với cùng kỳ 2023.