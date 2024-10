Tông vào rào chắn công trường trên Quốc lộ 1, người đàn ông tử vong

TPO - Người đàn ông 36 tuổi điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh đã tông phải rào chắn thi công sửa chữa cầu, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh, khoảng 23h30 ngày 1/10, anh Nguyễn Phú C. (SN 1988, trú xã Cẩm Quang) điều khiển xe máy biển số 38B1 chạy trên Quốc lộ 1. Khi xe chạy đến khu vực cầu Trung, qua xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên), xe anh C. tông vào hệ thống rào chắn, phục vụ thi công sữa chữa cầu.

Vụ tai nạn khiến anh C. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu song không qua khỏi. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng. Vị trí thi công sửa chữa cầu Trung đang dang dở, nửa làn đường bên phải bị chắn lại, cọc cảnh báo xiêu vẹo.

Được biết, khu vực cầu Trung nơi xảy ra tai nạn đang được Công ty CP 379 Việt Nam (địa chỉ tại số 28, đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) đảm nhận thi công.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.