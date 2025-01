Tổng thống Trump nói Mỹ có thể cân nhắc tái gia nhập WHO

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể cân nhắc việc tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi ông ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi tổ chức này.

“Có thể chúng tôi sẽ nghĩ lại, tôi chưa biết. Nhưng họ sẽ phải dọn dẹp nó (WHO – PV)”, ông Trump nói tại một cuộc mít tinh ở Las Vegas.

Mỹ dự kiến sẽ rời WHO vào ngày 22/1/2026. Ông Trump công bố quyết định này hôm 20/1 sau khi tuyên thệ nhậm chức. Sắc lệnh cho biết, Mỹ rút khỏi WHO vì "tổ chức này đã xử lý không đúng cách các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, không áp dụng những cải cách cần thiết, và không chứng minh được sự độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị không phù hợp của các quốc gia thành viên WHO".

Mỹ là nhà tài trợ tài chính lớn nhất cho WHO, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí cho tổ chức này. Ngân sách hai năm gần đây nhất của WHO - giai đoạn 2023 - 2024 - là 6,8 tỷ đô la.

Tổng thống Trump nói với đám đông ở Las Vegas, rằng ông không hài lòng khi Mỹ đóng góp cho WHO nhiều hơn Trung Quốc, quốc gia có dân số lớn hơn nhiều.

Ông nói thêm rằng sẽ yêu cầu Ả-rập Xê-út đầu tư khoảng 1 nghìn tỷ đô la vào Mỹ, tăng từ mức 600 tỷ đô la mà Riyadh đã cam kết.

Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Trump vào tuần trước, rằng nước này muốn “rót” 600 tỷ đô la vào việc mở rộng đầu tư và thương mại với Mỹ trong bốn năm tới.

Minh Hạnh