Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trổ tài ca hát tại quốc yến ở Nhà Trắng

TPO - Trong quốc yến ngày 26/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gây ấn tượng với người đồng cấp Mỹ Joe Biden với phần thể hiện bản hit từ những năm 1970, trước khi được tặng cây guitar có chữ ký của Don McLean.

Sau khi bàn luận những vấn đề trọng đại như chiến tranh và vũ khí hạt nhân, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kết thúc thành công chuyến thăm Nhà Trắng bằng màn thể hiện bài hát American Pie của Don McLean trong tràng pháo tay vang dội.

Tổng thống Yoon có chuyến thăm cấp nhà nước trong 6 ngày đến Washington, để bàn với Tổng thống Mỹ về cách đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo cũng nói về những chủ đề vui vẻ tại quốc yến ở Nhà Trắng ngày 26/4. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã thể hiện tình yêu của mình đối với âm nhạc Mỹ.

“Chúng tôi biết đây là một trong những ca khúc của ngài, American Pie”, ông Biden nói với ông Yoon và kéo nhà lãnh đạo Hàn Quốc lên sân khấu vào cuối chương trình tối để thưởng thức các bài hát cổ điển.

“Vâng, đúng như vậy”, Tổng thống 62 tuổi đáp lại. Ông cho biết ông yêu thích bài hát ra đời từ năm 1971, khi ông còn học phổ thông. “Chúng tôi muốn nghe ông hát”, ông Biden nói.

“Đã một thời gian rồi, nhưng…”, ông Yoon trả lời, và đáp lại đề nghị của chủ nhà.

Ông Yoon hát vài câu đầu tiên theo kiểu cappella, khiến mọi người thích thú.

Ông Biden nói với vị khách quý rằng McLean không thể tham gia chương trình ở Nhà Trắng lần này, nhưng đã gửi một cây guitar có chữ ký, và Tổng thống Mỹ đã tặng cho nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên ông Yoon hát ở chỗ đông người. Trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2021, ông xuất hiện trong một chương trình truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc và khiến người xem kinh ngạc với phần trình diễn bản ballad No One Else của Lee Seung-chul.

Bình Giang