Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến các sự kiện ở Nga

TPO - Nhà Trắng và Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến sự kiện ngày 24/6 ở Nga, khi binh đoàn Wagner châm ngòi cho một cuộc nổi loạn. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cơ quan chức năng của nước này đang điều tra xem liệu các cơ quan tình báo phương Tây có liên quan hay không.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã chỉ đạo nhóm an ninh quốc gia theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Nga và báo cáo cho ông "từng giờ”, đồng thời chuẩn bị cho một loạt tình huống.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không tham gia. Chúng tôi không liên quan gì đến việc đó", ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã nói chuyện với các đồng minh chủ chốt của Mỹ vào cuối tuần qua để "đảm bảo rằng tất cả chúng tôi có chung quan điểm". Ông nói rằng điều quan trọng là Mỹ phải liên kết chặt chẽ với các đồng minh và đối tác khi tiếp tục theo dõi tình hình.

Lời khẳng định của ông Biden được người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adam Hodge lặp lại. “Mỹ không liên quan và sẽ không can dự vào tình huống này. Đây là vấn đề nội bộ của Nga”, ông Hodge nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với RT ngày 26/6 rằng Bộ Ngoại giao không tham gia thu thập bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp, nhưng các cơ quan của Nga đang xem xét khả năng tình báo phương Tây có liên quan.

Cũng theo ông Lavrov, Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy đã ám chỉ rằng Washington “không liên quan” đến cuộc nổi loạn ngày 24/6.

“Khi Đại sứ Mỹ Tracy nói chuyện với các quan chức Nga ngày hôm qua, bà ấy đã gửi một số tín hiệu. Những tín hiệu này chủ yếu là Mỹ không liên quan gì đến việc đó, rằng Mỹ rất hy vọng vũ khí hạt nhân sẽ an toàn, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng”, ông Lavrov nói.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích với CNN rằng các nhà ngoại giao, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy, đã truyền tải hai thông điệp chính: Thứ nhất là Mỹ mong muốn Nga thực hiện nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho đại sứ quán và nhân viên Mỹ; thứ hai là Mỹ không liên quan đến vấn đề này và không can dự.

Một thông điệp khác được gửi tới các quan chức Nga từ Mỹ là thúc đẩy Mátxcơva không sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình, một quan chức Mỹ khác giải thích.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra chỉ thị cho cấp dưới gửi những thông điệp này đến Nga.

“Tôi đã chỉ thị cho đội của mình, theo lệnh của tổng thống, đối thoại với phía Nga”, ông Blinken nói trên CBS hôm Chủ nhật.

Minh Hạnh