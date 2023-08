Tổng kiểm tra quán bar, nhà hàng phức tạp về an ninh trật tự ở trung tâm TPHCM

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 13/14 cơ sở vi phạm về hoạt động quá giờ, kinh doanh không có hóa đơn chứng từ và 11 trường hợp dương tính với ma túy.

Ngày 19/8, Công an quận 1 (TPHCM) đang lập hồ sơ xử lý 13 cơ sở trên địa bàn vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, lúc 23h ngày 18/8, Công an quận 1 huy động lực lượng tiến hành tổng kiểm tra kiểm tra các quán bar, nhà hàng phức tạp về an ninh trật tự.

Kết quả, tổ công tác kiểm tra 14 cơ sở, phát hiện 13 cơ sở vi phạm, lập biên bản tạm giữ 3 bình kim loại chứa khí N2O, 5 bình shisha và phát hiện 11 trường hợp dương tính với ma túy.

Lỗi vi phạm chủ yếu của các cơ sở này là tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8h-0h mỗi ngày; kinh doanh không có hóa đơn chứng từ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; chưa xuất trình phương án phòng cháy, chữa cháy...

Riêng tại Công ty TNHH đầu tư nhà hàng Thiên Phúc trên đường Tôn Thất Thiệp (quận 1), lực lượng chức năng phát hiện 9 người (5 khách nữ, 4 khách nam) dương tính với ma túy.