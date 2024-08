Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khán giả đứng lên vỗ tay, hát vang 'Như có Bác trong ngày vui đại thắng'

TPO - Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Lời Người để lại" được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm ngày mất của Người. Khán giả tại Quảng trường Ba Đình xúc động hát theo "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Bản di chúc lịch sử

Nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2024), Ban Tuyên giáo T.Ư và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Lời Người để lại,tại Quảng trường Ba Đình và trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia tối 30/8.

Chương trình một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi và những đóng góp quan trọng của di chúc trong thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua.

Trước lúc đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân bản di chúc thiêng liêng, cũng là bút tích cuối cùng Người gửi trọn tâm nguyện, ý chí, niềm tin, trách nhiệm để lại cho cho toàn Đảng, toàn dân.

Bản di chúc là kết tinh những giá trị đạo đức, văn hóa và tình cảm cao đẹp, là dấu ấn của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, của nhà yêu nước, một vị lãnh tụ vĩ đại đồng thời là người chiến sĩ cộng sản kiệt xuất.

Di chúc của Người dù chỉ vỏn vẹn 1.000 từ nhưng chứa đựng nội dung của một đại tổng kết lý luận và thực tiễn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, về Đảng, về dân, về nước, về quốc tế, về việc riêng của Người.

Bản di chúc được Bác cẩn thận đánh máy và viết tay chỉnh sửa nhiều lần là bút tích cuối cùng Người để lại cho dân tộc, cho đất nước, gửi trọn tình yêu thương, lời huấn thị cuối cùng.

“Trong di chúc Bác chỉnh sửa rất nhiều. Bác cân nhắc sử dụng các từ cho phù hợp. Trước đây, có lúc Bác viết phải đi gặp cụ Karl Marx, cụ Lenin, sau đó Bác sửa thành Tôi sẽ đi gặp cụ Karl Marx, cụ Lenin. Phải đi gặp có vẻ nặng nề nhưng sẽ đi gặp lại rất bình thường”, PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - nêu.

Bản di chúc còn là một lý luận về đổi mới và phát triển, định hướng cho bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong tương lai, mà mục tiêu cao nhất là hướng tới quyền làm chủ và hạnh phúc của nhân dân.

“Có cơ hội tiếp xúc với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, được lắng nghe những phân tích, tôi hiểu rõ hơn về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đọc di chúc của Bác, tôi rất xúc động, khó để nói thành lời. Bác lo cho nhân dân đến phút cuối cùng. Tôi biết ơn vì những gì Bác làm quá vĩ đại. Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tôi vô cùng biết ơn Bác”, TS. Trần Lê Hưng - giảng viên Đại học Gustave Eiffel (Pháp) - nhấn mạnh.

Người là niềm tin tất thắng

Chương trình nghệ thuật Lời Người để lại với tổng thời lượng 90 phút là sự gắn kết hài hòa giữa những phóng sự được đầu tư nghiêm túc cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình tập hợp những bài hát viết về Bác như Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Lời ca dâng Bác, Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày vui đại thắng...

Những ca khúc qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương, Tạ Quang Thắng, Đông Hùng... cùng hàng trăm diễn viên múa, thanh thiếu niên, nhi đồng... nhằm tái hiện lại những thời khắc lịch sử huy hoàng của đất nước.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đông đảo khán giả tại Quảng trường Ba Đình đứng lên vỗ tay và hát vang Như có Bác trong ngày vui đại thắng.

Liên khúc Quyền được sống trong hòa bình (El derecho de vivir en paz), Bài ca Hồ Chí Minh (The ballad of Ho Chi Minh) do ca sĩ nước ngoài thể hiện. Tác phẩm này cho thấy tình cảm, sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhân dân thế giới.

Chương trình kết thúc bằng liên khúc Người là niềm tin tất thắng, Thênh thang đường mới như một lần khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, đồng thời ngầm nhấn mạnh người dân Việt Nam vẫn luôn luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.