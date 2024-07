Tốn 32 tỷ tháo dỡ công trình sai phạm ở sân golf Đồi Cù - Đà Lạt

TPO - Lực lượng chức năng phường 1, TP. Đà Lạt dự kiến bắt đầu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm tại tòa nhà Câu lạc bộ golf Đồi Cù - Đà Lạt từ sáng 17/7. Thời gian cưỡng chế sẽ kéo dài 2 tháng, chi phí 32 tỷ đồng.

Ngày 15/7, UBND phường 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng đã lập kế hoạch về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 17; vị trí giáp đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1. Đó là công trình Tòa nhà Câu lạc bộ (CLB) golf Đồi Cù - Đà Lạt do Công ty CP Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư.

Theo đó, vào sáng 17/7, các lực lượng chức năng của phường 1 sẽ tổ chức cưỡng chế nhằm xử lý dứt điểm khối công trình sai phạm trong quá trình xây dựng tòa nhà CLB golf Đồi Cù.

Hai khối công trình vi phạm có khối lượng rất lớn với tổng diện tích lên đến hơn 20,400 m², bao gồm khối 1 (khối tiếp đón) có quy mô 2 tầng (1 hầm + 1 trệt) và khối 2 (khối dịch vụ golf 2) có quy mô 3 tầng. Mặt khác, do kết cấu công trình phức tạp nên việc tháo dỡ sẽ do một đơn vị thi công có chuyên môn, năng lực thực hiện.

Dự trù kinh phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 32 tỷ đồng và phải mất 2 tháng mới hoàn thành (từ 17/7-17/9).

Theo UBND phường 1, công tác cưỡng chế phải tiến hành đúng theo trình tự, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và an toàn lao động, sức khỏe, tính mạng cho lực lượng tham gia cưỡng chế. Kịp thời xử lý các tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, giữ vững trật tự an ninh và an toàn giao thông tại khu vực cưỡng chế.

Trước đó, vào ngày 10/6, Công ty CP Hoàng Gia ĐL đã gửi văn bản mời đại diện UBND TP.Đà Lạt, UBND phường 1 cùng một số đơn vị thi công dự án Tòa nhà CLB golf đến sân golf chứng kiến và phối hợp thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Sáng 11/6, khi có mặt tại Đồi Cù, cơ quan chức năng TP. Đà Lạt cho rằng chưa thể tiến hành ngay vì chủ đầu tư chưa có phương án tháo dỡ các công trình vi phạm. Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt đã yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với các đơn vị có chức năng để lập kế hoạch tháo dỡ trước khi thực hiện. Thời hạn để thực hiện công tác này 15 ngày.

Đến nay vì đã quá hạn để chủ đầu tư hoàn tất phương án tháo dỡ công trình sai phạm nên UBND phường 1 lập kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ.

Như Tiền Phong phản ánh, ngày 4/1, UBND TP.Đà Lạt đã ra hai quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư tòa nhà CLB golf Đồi Cù Đà Lạt vì đã có hai công trình sai phạm với tổng diện tích hơn 20,400 m². Trong đó, UBND TP Đà Lạt quyết định xử phạt 110 triệu đồng đối với công trình sai phép và 130 triệu đồng đối với công trình không phép.

Theo các quyết định xử phạt này, trong thời hạn 90 ngày (tính từ 4/1), nếu chủ đầu tư không hoàn tất các thủ tục cấp phép xây dựng cho hai khối công trình bên trong sân golf Đồi Cù - Đà Lạt nói trên thì phải tháo dỡ phần công trình sai phép, hoàn nguyên hiện trạng.