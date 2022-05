Tóm gọn đối tượng thủ 2 khẩu súng 'cõng' ma túy từ Lào về Việt Nam

TPO - Dừng kiểm tra chiếc xe ô tô 29 chỗ, lực lượng CSGT phát hiện tài xế chở vượt quá 15 người so với quy định.

Nhìn lại quá trình điều tra, bóc gỡ, triệt xóa đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu này mới thấy sự tính toán tinh vi của các đối tượng…

TPO - Ngày 29/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hùng Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước (Bộ Tài Chính) về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.