Tom Cruise loại vợ cũ Nicole Kidman khỏi video điểm lại dấu ấn sự nghiệp

TPO - Trong video ngắn ghi lại những vai diễn làm nên tên tuổi, Tom Cruise đã không cho hình ảnh của vợ cũ Nicole Kidman vào dù vẫn có các “người tình màn ảnh” khác.

Ngày 18/5, Tom Cruise tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 để ra mắt bộ phim mới "Top Gun: Maverick". Tại đây, anh được Chủ tịch LHP Cannes Pierre Lescure trao tặng giải Cành cọ vàng danh dự để tri ân những cá nhân có đóng góp cho nền điện ảnh thế giới nhưng chưa chiến thắng tại Cannes.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng phát đoạn video dài 10 phút ghi lại những vai diễn làm nên tên tuổi Tom Cruise trong suốt hơn 40 năm sự nghiệp.

Theo nguồn tin của tờ Variety, trong video có các phân đoạn trích từ "Days of Thunder", "Far and Away" và "Eyes Wide Shut". Đây là ba tác phẩm ngôi sao sinh năm 1962 đóng chung với vợ cũ Nicole Kidman.

Tuy nhiên, các clip cắt từ ba phim trên đều chỉ sử dụng những phân cảnh một mình của Tom, không có bất kỳ cảnh nào có bóng dáng của “Thiên nga nước Úc”. Đáng nói, những bạn diễn nữ khác của Tom - bao gồm Kirsten Dunst, Renée Zellweger và Penelope Cruz - đều xuất hiện trong clip. Hơn thế, Penelope Cruz từng hẹn hò với tài tử “Nhiệm vụ bất khả thi” trong 3 năm.

Dù hình ảnh về Nicole không được đưa vào video điểm lại dấu ấn sự nghiệp của người chồng 11 năm, nhưng anh có nhắc đến tên cô khi được hỏi về diễn xuất trong phim "Eyes Wide Shut". “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để tìm ra sự đồng điệu với nhà làm phim Stanley Kubrick. Cả Nic và tôi”, anh nói trong video.

Tom gặp gỡ Nicole trên phim trường "Days Of Thunder" vào năm 1989. Vào Giáng sinh một năm sau, hai ngôi sao hạng A Hollywood kết hôn. Họ có chung với nhau 2 con nuôi, con gái Isabella (28 tuổi) và con trai Connor (26 tuổi). Tháng 2/2001, người đại diện của cặp đôi thông báo tin ly hôn với lý do "khác biệt không thể hòa giải". Họ hoàn thành các thủ tục pháp lý chấm dứt mối quan hệ vợ chồng vào tháng 8 cùng năm.

Trước Nicole, nam diễn viên “The Outsiders” đã kết hôn với Mimi Rogers từ năm 1987 đến năm 1990. Sau mối tình 3 năm với Cruz, anh bắt đầu hẹn hò với Katie Holmes vào năm 2005. Họ kết hôn từ năm 2006 đến năm 2012. Hai người có chung con gái Suri.

Trong khi đó, Kidman hẹn hò với nhạc sĩ người Úc Keith Urban vào năm 2005 và kết hôn vào năm 2006. Đôi uyên ương sẽ kỷ niệm 16 năm ngày cưới vào ngày 25/6 tới. Họ có chung hai con gái Sunday Rose và Faith Margaret.