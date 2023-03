Tom Cruise liên tục tỏ ra ghét bỏ vợ cũ Nicole Kidman

TPO - Theo một nguồn tin, Tom Cruise quyết định không đến Oscar 2023 vì không muốn rơi vào tình huống khó xử khi gặp lại Nicole Kidman. Anh cũng từng cắt bỏ hình ảnh vợ cũ trong video liệt kê những vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Sự vắng mặt của Tom Cruise tại Lễ trao giải Oscar 2023 vào tối 12/3 gây chú ý lớn vì “bom tấn” Top Gun: Maverick do anh đóng vai chính nhận được 6 đề cử.

Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail ngày 13/3 tài tử 61 tuổi từ chối sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành điện ảnh bởi muốn tránh cuộc tái ngộ khó xử với vợ cũ Nicole Kidman.

“Tom không có mặt vì cô ấy ở đó. Anh ấy không muốn vô tình gặp nhau”, nguồn tin nói.

Tuy nhiên, những người thân cận với nam diễn viên phủ nhận thông tin trên. Họ được cho là nói với tờ báo Anh Tom không tham dự lễ trao giải không vì lý do cá nhân mà do xung đột lịch trình làm việc.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân thực sự cho sự vắng mặt của ngôi sao Nhiệm vụ bất khả thi. Đại diện của Tom và Nicole không phản hồi khi báo chí liên hệ.

Tom và Nicole kết hôn vào ngày 24/12/1990. Họ cùng nhau nhận nuôi hai con, Isabella (30 tuổi) và Connor (28 tuổi). Cả hai đều theo chân bố gia nhập giáo phái bí ẩn Scientology.

Tom đệ đơn ly hôn mỹ nhân Aquaman vào tháng 2/2001 với lý do “khác biệt không thể hòa giải” sau khi bị đồn bỏ rơi nữ diễn viên vào cùng năm. Động thái này khiến Nicole bị sốc. Người hâm mộ nghi ngờ cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng đình đám lúc bấy giờ tan vỡ do người đẹp tóc vàng từ chối trở thành thành viên của Scientology.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair năm 2013, Tom hiếm hoi đề cập đến vợ cũ. Dù từ chối nói rõ lý do, nam diễn viên chia sẻ: “Cô ấy biết tại sao và tôi cũng biết tại sao chúng tôi ly hôn. Cô ấy là mẹ của các con tôi. Tôi chúc cô ấy mọi điều tốt lành. Tôi nghĩ rằng con người chỉ cần tiến về phía trước. Tôi không nói điều đó xảy ra một cách nhẹ nhàng. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống và bạn đã làm mọi thứ trong khả năng có thể, bằng mọi cách có thể, nhưng đôi khi bạn phải đối mặt với thực tế tàn khốc”.

Nicole cũng nói về chồng cũ khi lên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar năm 2021. Theo minh tinh thắng giải Oscar, cô là người chủ động đề nghị hẹn hò lúc mới quen Tom. Cô ám chỉ sự gai góc của Tom khiến cô bị tổn thương và sau này được chữa lành bởi tính cách ấm áp của chồng hiện tại, Keith Urban.

Gần 6 năm sau khi ly hôn Nicole, Tom tái hôn cùng Katie Holmes vào ngày 18/11/2006. Cặp đôi có chung con gái Suri (17 tuổi). Cuộc hôn nhân này kết thúc vào tháng 8/2012, nguyên nhân cũng được cho là đến từ Scientology. Kể từ đó, Tom chưa từng gặp lại con gái ruột.

Trong khi đó, Nicole vẫn hạnh phúc bên người chồng bằng tuổi, nhạc sĩ đồng quê Urban. Hai người cùng nhau xuất hiện tình từ trên thảm đỏ Oscar 2023.

Họ có chung hai con gái, Sunday Rose (15 tuổi) và Faith Margaret (13 tuổi).

Đây không phải lần đầu Tom Cruise được cho là thể hiện sự vô tình với Nicole Kidman. Năm 2022, anh loại bỏ hình ảnh vợ cũ khỏi video ghi lại hành trình sự nghiệp trong khi vẫn tri ân những “người tình màn ảnh” khác.

Khi ra mắt Top Gun: Maverick tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75, Tom được ban tổ chức trao tặng Cành cọ vàng danh dự, đồng thời phát video ghi lại những vai diễn làm nên tên tuổi Tom Cruise trong suốt hơn 40 năm sự nghiệp.

Theo nguồn tin của tờ Variety, trong video có các phân đoạn trích từ Days of Thunder, Far and Away và Eyes Wide Shut. Đây là ba tác phẩm ngôi sao sinh năm 1962 đóng chung với vợ cũ Nicole Kidman.

Tuy nhiên, các clip cắt từ ba phim trên đều chỉ sử dụng những phân cảnh một mình của Tom, không có bất kỳ cảnh nào có bóng dáng của Nicole. Đáng nói, những bạn diễn nữ khác của Tom - bao gồm Kirsten Dunst, Renée Zellweger và Penelope Cruz - đều xuất hiện trong clip. Penelope còn hẹn hò Tom trong 3 năm.

Tú Oanh