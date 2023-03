Lý Hùng kể chuyện đóng phim cùng nam diễn viên vừa thắng Oscar 2023

TPO - “Everything Everywhere All at One” thu về 7 Oscar. Trong đó, Quan Kế Huy, sinh năm 1971, đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tài tử Việt Nam đình đám thập niên 1990 Lý Hùng hân hoan vì người cùng “gánh” vai chính với anh trong phim “Hồng hải tặc” đã được vinh danh ở giải thưởng điện ảnh danh giá nhất.