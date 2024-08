Tổ chức các hoạt động để kéo học sinh ra khỏi môi trường mạng độc hại

TPO - Sáng nay, 15/8, Trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”; 19 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo bà Hương, do đặc thù vị trí trường tọa lạc tại trung tâm du lịch, dịch vụ của Thủ đô với sự xuất hiện của những xu hướng mới, nhất là các hình thức văn hóa, giải trí được du nhập từ nước ngoài, các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự của nhà trường; nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố, quận Hoàn Kiếm và sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ của Công an quận Hoàn Kiếm, sự vào cuộc của chính quyền địa phương tại địa bàn phường Hàng Gai qua hơn 63 năm hình thành và phát triển đến nay, nhà trường đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh cổng trường, trật tự an toàn xã hội, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, trong những năm qua, nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn cháy nổ...; do vậy đã mạnh dạn đấu tranh với các tư tưởng lệch lạc, các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Em Nguyễn Trâm Anh, học sinh lớp 7A cho biết hiện nay, để giáo dục và phát huy vai trò của học sinh trong công tác bảo vệ ANTQ, an ninh trật tự trường học, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Du đã thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả thông qua nhiều hình thức khác nhau. Một số điểm sáng tiêu biểu có thể kể đến như: lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học. Trong môn Ngữ Văn lớp 8, có giáo dục lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha khi dạy văn bản “Hịch tướng sĩ”, “Nam quốc sơn hà”.

Trong môn Địa Lý 8, học sinh được chỉ ra những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ngoài ra, chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng cũng được giảng dạy rất kỹ trong môn GDCD 9; … Học sinh còn được tham gia đóng kịch, từ đó hiểu rõ các quy định và luật pháp nhà nước để thực hiện nghiêm túc. Nhiều môn học dạy về kĩ năng sống, văn hóa ứng xử, quy chuẩn đạo đức, phòng chống tệ nạn xã hội, ý thức đảm bảo trật tự nơi công cộng. Đồng thời cũng có những bài học giáo dục về những truyền thống đạo lý của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Lòng ái quốc”, …

Nhà trường cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đa dạng và hiệu quả dành cho học sinh.

Bên cạnh đó, học sinh tham gia các hoạt động bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, đi thăm các “địa chỉ đỏ” … học sinh được tuyên truyền, giáo dục, từ đó nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc và an toàn trường học.

Cô giáo Phạm Thanh Thu - Bí thư Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Du đã trình bày tham luận “Thanh niên xung kích trong hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức đoàn và thế hệ trẻ tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham luận nêu rõ, thanh niên Việt Nam luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp đổi mới đất nước; tình nguyện vì cộng đồng; lăn lộn ở những nơi gian khó, tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm biểu dương sự nỗ lực của thầy cô, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền phường Hàng Gai.

Ông Long khẳng định các hoạt động của nhà trường thời gian qua thiết thực, gắn chặt với tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Ông Long cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến con người mất nhiều thời gian truy cập internet. Học sinh bị tác động, chi phối, ảnh hưởng nhiều bởi thông tin xấu độc. Ngoài giữ môi trường vật chất, ảnh hưởng của môi trường mạng, loan tin xấu rất nhanh. Vì vậy, thời gian tới, ông Long đề xuất ngành giáo dục quan tâm bằng các hoạt động tích cực như phòng trào rèn luyện thể thao văn hóa, các hoạt động ngoại khóa tốt hơn. Ngoài việc lên mạng tìm tài liệu học tập, cố gắng để học sinh dành ít thời gian cho internet.

