Tình tay ba kịch tính trên phim Việt giờ vàng

TPO - Diễn biến phim "Nơi giấc mơ tìm về" những tập gần đây kịch tính hơn khi Phương (Việt Hoa) và Gia An (Lãnh Thanh) dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Trớ trêu thay, Mai Anh (Minh Thu) tuyên bố có bầu với Gia An.

Trong Nơi giấc mơ tìm về, Lãnh Thanh (Gia An) vướng vào mối quan hệ rắc rối với cô thư ký Phương (Việt Hoa) và tình cũ Mai Anh (Minh Thu). Diễn biến phim kịch tính hơn khi Phương và Gia An dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Trớ trêu thay, Gia An lại khiến Mai Anh có bầu.

Với tính khí cao ngạo, bốc đồng, Mai Anh quyết giành lại trái tim người cũ dù Gia An tuyên bố mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn. Không chỉ cố gắng lấy lòng, thuyết phục bà nội Gia An, Mai Anh tìm cách loại bỏ cái gai trong mắt là Phương.

Biết Gia An không đồng ý làm đám cưới, Mai Anh càng chướng mắt khi thấy người mình yêu thân thiết với Phương. Trong tập 23 vừa lên sóng, Mai Anh thuê người đâm xe máy vào Phương. Cú đâm bất ngờ khiến Phương ngã ra đường bất tỉnh.

Bất chấp bà nội và Mai Anh hối thúc chuyện cưới xin, Gia An cương quyết ở bên chăm sóc Phương. Anh nghi ngờ Phương bị dàn cảnh hãm hại. "Lúc đó đường vắng và rộng, không hiểu sao lại đâm vào Phương được", Gia An nói.

Kẻ gây tai nạn ngay lập tức bỏ chạy, càng khiến Gia An sinh nghi và quyết truy vụ này đến cùng. Mai Anh nghe trộm Gia An phân tích tình hình, chột dạ sợ bị phát hiện.

Trước đó, Phương tuyên bố không muốn xen vào mối quan hệ của Gia An và Mai Anh, dù cô đã nảy sinh tình cảm với phó giám đốc trẻ.

Những toan tính của Mai Anh khiến bản chất đố kỵ của nhân vật này lộ rõ. Phim càng hấp dẫn hơn khi Gia An mắc kẹt giữa trách nhiệm với đứa bé trong bụng người cũ và tình cảm dành cho cô thư ký. Bà Lan (NSND Lê Khanh) liên tục tác động, mắng cháu trai vô trách nhiệm khi chỉ nhận nuôi đứa bé mà không làm đám cưới với Mai Anh.

Sự thật về thân thế bí ẩn của bố mẹ Mai Anh dần được hé lộ. Người quen của ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) cảnh báo việc cố điều tra về bố mẹ Mai Anh khá nguy hiểm. Điều này chứng tỏ gia đình Mai Anh không chỉ là dân kinh doanh thông thường.

Diễn biến mới của phim khiến khán giả hào hứng, so với chặng đầu thiếu hấp dẫn. Một số khán giả tò mò chờ nam chính Gia An thoát khỏi rắc rối với Mai Anh và dũng cảm đến với Phương bất chấp bà nội không đồng ý. Bà Lan tuyên bố dòng họ chỉ có một cháu dâu duy nhất. Đó phải là Mai Anh.

"Phim bắt đầu cuốn hút, để xem Gia An thoát khỏi cảnh một cổ hai tròng ra sao", "Nhân vật Mai Anh đáng ghét nhưng cũng có cá tính. Diễn viên thể hiện khá đạt"... là một số bình luận của khán giả.

Nơi giấc mơ tìm về có cách xây dựng kịch bản khá mới mẻ khi để nam chính "mắc kẹt" giữa sự tác động của những người phụ nữ. Bà nội thương cháu nhưng nghiêm khắc, có phần độc đoán, thường ra lệnh thay vì tâm sự gần gũi với Gia An.

Cô người yêu Mai Anh từ khi xuất hiện luôn đem lại nhiều phiền phức, luôn kênh kiệu, ích kỷ. Mai Anh dùng mọi thủ đoạn để buộc Gia An ở bên mình. Trong khi đó, Phương mạnh mẽ, chững chạc lại chiếm được cảm tình của cậu thiếu gia ngạo mạn.