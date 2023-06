'Nơi giấc mơ tìm về' tập 24: Phương (Việt Hoa) bị hãm hại

TPO - Phương (Việt Hoa) không may gặp tai nạn trên đường. Gia An (Lãnh Thanh) muốn tự tay chăm sóc cô, bất chấp bà nội và Mai Anh (Minh Thu) hối thúc chuẩn bị cho đám cưới. Gia An cho rằng vụ tai nạn của Phương không đơn giản. Anh nghi có kẻ cố ý hại Phương.