Tình duyên 12 con giáp trong năm Quý Mão 2023

TPO - Tuổi Tý, Thìn không có nhiều may mắn về chuyện tình cảm trong năm mới. Tuổi Thân, Tuất, Hợi đều được dự đoán có một năm tình cảm đi lên.

Tuổi Tý

Với bản chất năng động, người tuổi Tý thích một vòng tròn xã hội linh hoạt và tham gia các hoạt động giao lưu khác nhau. Họ có vẻ ngoài quyến rũ, có thể thu hút nhiều người. Trong mối quan hệ yêu đương, tuổi Tý dễ dàng bắt đầu mối quan hệ mới với ai đó, nhưng cũng dễ dàng cắt đứt, dẫn đến rắc rối liên quan đến sự không chung thuỷ.

Nhìn tổng thể, tuổi Tý có một năm thăng trầm trong năm 2023, kể cả chuyện tình cảm.

Theo chiêm tinh học Trung Quốc, người tuổi Tý thích hợp kết đôi với những người cùng con giáp, tuổi Sửu, Thìn hoặc Thân.

Tý và Sửu có tính cách bổ sung cho nhau, sẽ hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. Tý và Thìn tạo ra mối quan hệ tốt đẹp, tương trợ lẫn nhau. Trong khi đó, cặp đôi tuổi Tý và tuổi Thân sẽ hòa thuận và hạnh phúc.

Ngược lại, tuổi Tý dễ xung đột với Mão, Ngọ hoặc Dậu. Họ thiếu khoan dung đối với nhau, khó duy trì sự hoà hợp lâu dài.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không giỏi giao tiếp với người khác nên ít giao du. Họ thích ở một mình và tận hưởng sự cô độc thay vì tham gia các hoạt động nhóm. Tuy nhiên, họ đối xử chân thành với bạn bè và coi trọng tình bạn.

Đối với các mối quan hệ yêu đương, tuổi Sửu có xu hướng muốn giữ mối quan hệ lâu dài với người yêu. Việc thường xuyên thay đổi người yêu khiến họ khó chịu. Quý cô tuổi Sửu thiếu nữ tính. Nếu họ có thể nhận ra những điểm chưa phù hợp của mình, thay đổi thái độ thận trọng, thờ ơ trước tình cảm và nhiệt tình hơn, họ sẽ có được những mối tình như ý muốn.

Năm 2023, người tuổi Sửu độc thân có khả năng gặp được bạn đời. Nếu đã có người yêu, mối quan hệ giữa hai người rất hòa hợp.

Tuổi Sửu hợp với các con giáp Tý, Tỵ và Dậu. Họ nên cân nhắc khi muốn tiến xa hơn với những người tuổi Dần, Ngọ, Mùi và Thân.

Tuổi Dần

Trong các mối quan hệ xã hội, tuổi Dần luôn có vai trò thống trị. Do hay nghi ngờ và quá tự tin, tuổi Dần không thích giao tiếp với người khác, dẫn đến không giỏi phối hợp trong các mối quan hệ xã hội. Họ có xu hướng sử dụng các phương tiện chỉ huy để giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Dù quen biết với nhiều người, họ không mở rộng mối quan hệ để trở thành bạn bè thân thiết. Sự hiểu biết, kiên nhẫn và khéo léo là cần thiết khi đối phó với người tuổi Dần.

Trong các mối quan hệ yêu đương, tuổi Dần không thể thể hiện tình cảm sâu sắc với đối tác vì họ thiếu cảm giác lãng mạn. Các đối tác cần phải tích cực như nhau để theo kịp cảm giác phiêu lưu của tuổi Dần.

Trong năm 2023, chuyện tình cảm dành cho người tuổi Dần có xu hướng đi lên. Họ có thể gặp được nhiều người tốt hơn và với sự giúp đỡ của họ, sẽ gặp được đối tượng phù hợp.

Tuổi Dần hòa hợp với Ngọ, Tuất hoặc Lợn. Nhưng họ khó bền lâu với người tuổi Sửu, Tỵ, Mùi hoặc Thân.

Tuổi Mão

Tuổi Mão hứa hẹn có một năm tốt đẹp trong đời sống tình cảm. Mọi thứ diễn ra thuận lợi giữa tuổi Mão và người yêu vì cuối cùng họ ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn. Những người đang yêu sẽ có đời sống tình cảm nồng nàn và những người độc thân cuối cùng cũng có thể dừng lại trong hành trình tìm kiếm “một nửa”.

Tuổi Mão phù hợp với tuổi Mùi, Tuất hoặc Lợn. Tuy nhiên, họ không có kết quả viên mãn với người tuổi Tý hoặc Dậu.

Tuổi Thìn

Trong năm Quý Mão, người tuổi Thìn đang độc thân có thể gặp nhiều trở ngại trong quá trình tiếp xúc với người khác giới và dễ cảm thấy chán nản về triển vọng hôn nhân. Đối với “hoa có chủ”, mối quan hệ tình cảm tương đối bằng phẳng, đặc biệt là giữa vợ chồng với nhau. Tuy vậy, họ thường xuyên xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.

Những con giáp hợp nhất với tuổi Thìn là Tý, Thân hoặc Dậu. Tuy nhiên, tuổi Thìn không hợp tuổi Tuất.

Tuổi Tỵ

Sau khi bước sang năm 2023, những người tuổi Tỵ có đường tình duyên theo xu hướng phát triển ổn định. Tuổi Tỵ độc thân sẽ được ai đó giúp đỡ trong việc rèn luyện tính khí của mình, điều này sẽ thu hút sự chú ý của những thành viên nổi bật khác giới. Những người tuổi Tỵ đang yêu hoặc đã kết hôn, bạn sẽ thấy năm nay thường xảy ra tranh chấp vì chuyện vặt vãnh, điều này sẽ khiến cả bạn và người ấy trở nên kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Sự tức giận trong lòng bạn phải được dập tắt ngay lập tức để ngăn chặn điều này.

Tuổi Ngọ

Trong năm 2023, đường tình duyên của tuổi Ngọ rất suôn sẻ. Tuổi Ngọ độc thân sẽ gặp nhiều may mắn, có thể gặt hái được mối nhân duyên tốt đẹp. Tuổi Ngọ đã kết hôn sẽ có một năm suôn sẻ để phát triển hôn nhân. Họ có thể lên kế hoạch cho mọi thứ về tương lai.

Con giáp phù hợp nhất với tuổi Ngọ là Dần, Mùi hoặc Tuất. Họ không phù hợp với tuổi Tý, Sửu và Rắn.

Tuổi Mùi

Độ may mắn trong chuyện tình cảm của tuổi Mùi trong năm 2023 chỉ ở mức trung bình khá. Dù tiềm năng cho mối tình lãng mạn mới chớm nở tương đối mạnh mẽ, nhưng do ảnh hưởng của vận hạn, nó không kéo dài lâu. Do đó, tuổi Mùi không nên đặt kỳ vọng quá cao.

Những con giáp dành cho tuổi Mùi là Mão, Ngọ, Mùi hoặc Hợi. Họ không hợp với Sửu, Dần và Tuất.

Tuổi Thân

2023 được dự đoán là năm thuận lợi về đường tình duyên của tuổi Thân. Sự tự tin tăng lên khiến họ trở nên rạng rỡ và thu hút người khác hơn. Đối với tuổi Thân đã có bạn đời, mối quan hệ cũng được hâm nóng trong năm nay.

Tuổi Thân có thể tiến xa với tuổi Tý, Thìn hoặc Chó. Tuy nhiên, họ không hợp với người tuổi Sửu hoặc Dần.

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của tuổi Dậu sẽ có bước ngoặt lớn trong năm Quý Mão. Đời sống tình cảm vô cùng phong phú, nhiều thăng hoa.

Người tuổi Dậu có thể cân nhắc kết nối với tuổi Sửu, Thìn hoặc Tỵ. Chuyện tình cảm có thể tệ đi nếu đối tác là Tý hoặc Mão.

Tuổi Tuất

Đời sống tình cảm của người tuổi Tuất có xu hướng đi lên trong năm mới. Họ có thể tìm thấy nhiều điều lãng mạn. Điều đó khiến mối quan hệ của họ trở nên phong phú hơn.

Tuổi Hợi

Vận may về chuyện lãng mạn đối với những người tuổi Hợi sẽ tăng lên trong năm nay. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác giới hơn. Nếu đã kết hôn, nhìn chung không khí gia đình hòa thuận, không xảy ra tranh chấp lớn, quan hệ vợ chồng không ngừng gắn bó.

Tuổi Hợi hợp với các con giáp là Mùi, Dần và Mão. Họ bị thu hút lẫn nhau và biết cách làm hài lòng nhau. Họ quý trọng những điều dành cho nhau và sẵn sàng nỗ lực vì gia đình.

Ngược lại, nếu đối tác tuổi Tỵ, sự kết hợp này thiếu liên kết sâu sắc, kết hôn cũng không bền chặt.

