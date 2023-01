Hoa hậu gợi cảm nhất Hàn Quốc phản hồi tin nói dối sinh con

TPO - Honey Lee phủ nhận tin đồn nhờ người mang thai hộ và cho biết cơ thể hiện tại là kết quả của quá trình tập luyện chăm chỉ.

Ngày 18/1, truyền thông Hàn đưa tin trong tập mới nhất của chương trình Cultwo Show của SBS Power FM, Hoa hậu Honey Lee lần đầu lên tiếng đáp trả tin nhờ mang thai hộ.

Cụ thể, người đẹp sinh năm 1983 nói: "Tin đồn đó không phải sự thật. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng tôi nhờ mang thai hộ, họ nói rằng tôi đã nói dối sinh con".

Honey Lee cho biết để lấy lại vóc dáng nhanh chóng, cô đã chăm chỉ luyện tập. Có thể vì điều này nên nhiều người không tin cô từng mang thai em bé.

Tháng 6/2022, Honey Lee sinh con gái đầu lòng. Thời gian ngắn sau đó, người đẹp đăng những bức ảnh khoe vóc dáng thon gọn. Cô cho biết cơ thể hiện tại là kết quả của chuỗi ngày chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học.

Ngày 15/1, hoa hậu sinh năm 1983 tiếp tục khoe cơ bụng săn chắc với những bức ảnh ở phòng tập. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Honey Lee và cho rằng không phải phụ nữ nào ở tuổi 40 cũng có thể lấy lại vóc dáng sau sinh nhanh như cô.

Honey Lee (sinh năm 1983), đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Một năm sau đó, cô giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Từng đó năm trôi qua, Honey Lee được người hâm mộ ưu ái gọi là "Hoa hậu gợi cảm nhất Hàn Quốc".

Ngoài việc được biết đến là một người đẹp, Honey Lee còn thành công khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Come back Mister, One the Woman...

Năm 2021, Honey Lee kết hôn với chồng doanh nhân. Cô không tiết lộ nhiều về nửa kia.

An Vy