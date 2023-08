Tỉnh đoàn Nghệ An và BIDV chi nhánh Nghệ An ký hợp tác chuyển đổi số

Tỉnh đoàn Nghệ An và ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An đã ký kết hợp tác triển khai “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số” theo chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Chiều 22/8, sau lễ ký kết giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Tỉnh đoàn Nghệ An và ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”.

Theo đó, Tỉnh đoàn Nghệ An và ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An ký thỏa thuận hợp tác về hoạt động hỗ trợ thanh niên triển khai các hoạt động chuyển đổi số theo chương trình chuyển đổi số quốc gia. Phối hợp thực hiện chiến lược phát triển thanh thiếu niên giai đoạn 2023 - 2025, trong đó tập trung lan tỏa tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong việc tham gia chuyển đổi số.

Giữa 2 bên sẽ phối hợp các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An hàng năm. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đột phá trên tất cả các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi dựa trên nền tảng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Phối hợp triển khai các công trình thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; Phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thanh niên, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên.

Bên cạnh đó, giữa 2 bên phối hợp thúc đẩy chuyển đối số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho đoàn viên, thanh niên, triển khai các hoạt động nâng cao kỹ năng sử dụng, ứng dụng số trong lĩnh vực ngân hàng cho đoàn viên, thanh niên nhằm đẩy mạnh việc chi tiêu không dùng tiền mặt. Phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, mở rộng khách hàng tiềm năng sử dụng các dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phối hợp triển khai truyền thông, tuyên truyền rộng rãi về các hoạt động phối hợp giữa hai bên.

Tại buổi lễ ký kết hợp tác, Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cho biết, phía tỉnh đoàn sẽ khẩn trương, nghiêm túc triển khai các hoạt động, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả các nội dung trong thỏa thuận hợp tác.

Ông Trần Minh Tính - Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An chia sẻ, sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, phía đơn vị sẽ thống nhất với Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động theo từng nội dung, hỗ trợ triển khai cụ thể cho từng hoạt động theo thỏa thuận hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế. Phía đơn vị sẽ phối hợp vận động, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất cho các địa phương khó khăn phục vụ quá trình chuyển đổi số và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.