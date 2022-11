Tỉnh Bình Định thông tin về việc giám sát dự án hàng không Bamboo Airways

TPO - Ngày 4/11, UBND tỉnh Bình Định cho hay, tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo tình hình dự án vận tải hàng không Tre Việt của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Theo UBND tỉnh Bình Định, dự án Vận tải hàng không Tre Việt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 9/7/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/8/2019.

Về quy mô dự án đầu tư đến năm 2023 là 30 tàu bay, bao gồm: Loại tàu bay thân hẹp Airbus A319/A320/A321 và loại tàu bay thân rộng Airbus A330, A350 hoặc Boeing B787.

Tổng vốn đầu tư dự án là 5.700 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp 1.300 tỷ đồng (là vốn chủ sở hữu đã góp đủ 100%), vốn huy động là 2.450 tỷ đồng và vốn khác 1.950 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định đã có văn bản số 2177/SKHĐT-TTXT ngày 17/10/2022 đề nghị nhà đầu tư thực hiện báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư. Ngày 27/10/2022, Công ty CP Hàng không Tre Việt đã có báo cáo về tình hình thực hiện dự án Vận tải hàng không Tre Việt. Theo đó, Công ty CP Hàng không Tre Việt hiện đang khai thác 30 tàu bay, vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 5.700 tỷ đồng.

“Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt đã góp đủ vốn đầu tư dự án”, UBND tỉnh Bình Định cho hay.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Định, trong thời gian qua, tỉnh đã phối hợp với Cảng vụ Miền Trung giám sát và tiếp nhận các chuyến bay do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác đường bay phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân tại Cảng Hàng không Phù Cát. Hãng hàng không Bamboo Airways được đánh giá là hãng bay có quy mô khai thác mạng bay lớn, tất cả các chuyến bay đi và đến luôn đảm bảo an toàn, an ninh, tạo niềm tin cho hành khách.

Trong quá trình triển khai dự án đầu tư, UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát Nhà đầu tư thực hiện các cam kết trong hồ sơ dự án.