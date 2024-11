TIN NHANH: Thủ đoạn tinh vi của kẻ đầu độc ao cá hàng xóm ở Nghệ An; Hà Nội sắp rét hơn 10 độ

TPO - Hà Nội sắp rét hơn 10 độ do không khí lạnh tăng cường; Thủ đoạn tinh vi của kẻ đầu độc ao cá hàng xóm ở Nghệ An; Lý do ông Kim Sang-sik vẫn không dùng Công Phượng dù ghi nhiều bàn thắng… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 21/11/2024.