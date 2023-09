Tin mới vụ thầy giáo dạy lái tử vong sau va chạm giao thông

TPO - Bước đầu cơ quan chức năng xác định, xe tập lái vẫn trong thời gian được cấp phép và di chuyển trên cung đường cho phép. Hoàn cảnh thầy giáo dạy lái xe gặp nạn khá khó khăn...

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe Mazda CX5 và xe tập lái khiến một thầy giáo hướng dẫn tử vong, chiều 18/9, ông Phạm Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đắk Nông cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Về phía sở này, theo ông Mạnh ngay khi nắm thông tin đã chỉ đạo kiểm tra điều kiện của phương tiện bị tai nạn. Qua kiểm tra, chiếc xe dạy lái thuộc Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi mang biển số 48A-094.26, nhãn hiệu Kia Morning, được Sở GTVT tỉnh cấp Giấy phép xe tập lái, có giá trị từ ngày 13/9/2022-8/3/2024. Tuyến đường xe tập lái di chuyển cũng nằm trong phạm vi cho phép.

Về phía thầy giáo Y.W tham gia hướng dẫn học viên, đã hoàn thành tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô hạng B2 và được cấp giấy chứng nhận.

Ông Phạm Xuân Lợi - đại diện Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi cho biết, địa điểm xảy ra tai nạn cách trung tâm khoảng 10 cây số. "Thời điểm đó, học viên đang điều khiển để học DAT (thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe), còn thầy Y.W hướng dẫn. Chỉ còn khoảng 10 cây số là hoàn thành nội dung học. Hai thầy trò đang chạy về trung tâm thì xảy ra tai nạn", ông Lợi thông tin.

Ông Lợi cho biết thêm, thầy Y.W mới chuyển từ nơi khác về trung tâm khoảng 7 tháng. Hoàn cảnh gia đình cũng còn khó khăn. Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng mong muốn mổ tử thi nhưng gia đình không đồng ý. Phía trung tâm cũng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho thầy Y.W, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Như đưa tin, khoảng 16h40’ ngày 17/9, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô Mazda CX5 (biển số 48A-045.57, do một người đàn ông cầm lái) và ô tô 4 chỗ tập lái do nữ học viên điều khiển, bên cạnh có thầy giáo Y.W.

Hậu quả, thầy Y.W, tử vong, nữ học viên và người đàn ông điều khiển ô tô bị thương. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng.