Tin mới vụ hơn 50 học sinh nhập viện sau khi uống sữa của nhà tài trợ

TPO - Liên quan đến vụ hơn 50 học sinh tiểu học ở Hậu Giang nhập viện sau khi uống sữa của nhà tài trợ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo tình hình điều tra, xử lý.

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra tại điểm lẻ của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vị Thanh (điểm Chùa tại khu vực 4, phường 3).

Cụ thể, lúc hơn 14h ngày 20/12, theo sự chỉ đạo của thầy Phạm Duy Minh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi), thầy Lê Văn tiếp nhận 30 thùng sữa, mỗi thùng 48 hộp, mỗi hộp 110ml và 180ml.

Thời điểm này có 120 học sinh (5 lớp) đi học và sữa được phát cho tất cả các lớp, cho các học sinh uống. Mỗi em uống từ 1-2 hộp hoặc 4-6 hộp trong lúc ra chơi giữa giờ.

Khoảng 30-45 phút sau khi uống sữa (khoảng 15 giờ 20 phút) một số em học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Theo chỉ dẫn của các thầy, cô, các em tự nôn ói và được chuyển qua Bệnh viện Sản Nhi tỉnh để khám và điều trị.

Đến 19 giờ ngày 20/12, qua kết quả khám sàng lọc, có 55 em là học sinh từ 6-12 tuổi được ghi nhận khi nhập viện có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, nhức đầu, được Bệnh viện Sản Nhi chẩn đoán sơ bộ ban đầu là rối loạn tiêu hóa.

Đến 21 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe của tất cả 55 em ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được tiếp tục theo dõi. Đến 17 giờ ngày 21/12, có 37 em được xuất viện.

Theo báo cáo, việc phát sữa miễn phí cho học sinh, đơn vị tài trợ và Ban Giám hiệu nhà trường không thông báo cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương trước khi cho học sinh uống.

Kết quả kiểm tra cho biết, có 25 thùng sữa nhãn hiệu Lumiar Gain và 5 thùng từ các nhãn hiệu khác (Gain US colos, Kione Grow Plus, Kion Grow Plus, Mega Gain Plus, Grow IQ US colos) do anh L.T.T. (SN 1984, ở khu vực 2, phường 7, thành phố Vị Thanh) là nhân viên Công ty sữa Lumiar Gain tài trợ cho trường phát cho học sinh uống.

Sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và đào tạo, Công an thành phố Vị Thanh, UBND phường 3 xác minh vụ việc; thực hiện niêm phong, lưu giữ các sản phẩm sữa còn lại chưa được sử dụng.

Cơ quan chức năng đã thực hiện lấy 8 mẫu sữa gửi đi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm để đánh giá chất lượng sản phẩm. Do không lấy được mẫu bệnh phẩm nên sẽ gửi 8 mẫu sữa còn lại tại hiện trường khi điều tra để kiểm nghiệm những chỉ tiêu an toàn thực phẩm…

“Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu sữa để xác định nguyên nhân, chưa thể kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm và cũng không loại trừ khả năng dị ứng do sử dụng sữa” - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang báo cáo và đề nghị UBND thành phố Vị Thanh phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra, nhanh chóng khắc phục sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng…