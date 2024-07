Tin mới vụ doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng bị mở thủ tục phá sản

TPO - Công ty CP Đầu tư LDG khẳng định đã có văn bản gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM đề nghị xem xét lại, hủy quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2024/QĐ - MTTPS ngày 22/7 vì công ty không mất khả năng thanh toán, vẫn đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Tối 25/7, Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) phát đi thông tin về việc Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết địnhmở thủ tục phá sản đối với LDG.

Về vấn đề này, LDG cho biết, công ty đã ký kết các hợp đồng với Phúc Thuận Phát để thực hiện thi công một số hạng mục công trình tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình thực hiện, Dự án khu dân cư Tân Thịnh gặp phải vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Đến thời điểm hiện tại, các vướng mắc này vẫn chưa được tháo gỡ, ảnh hưởng đến quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án. LDG đã thanh toán cho Phúc Thuận Phát 95% giá trị quyết toán của các hợp đồng.

Tuy nhiên, giữa Phúc Thuận Phát và LDG vẫn còn một số khoản nợ tồn đọng chưa được hoàn tất. LDG đã nhiều lần làm việc với Phúc Thuận Phát về giá trị công nợ còn tồn đọng và gia hạn tiến độ thanh toán nhưng vẫn chưa thống nhất được nội dung này.

Do đó, Phúc Thuận Phát đã yêu cầu Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai mở thủ tục phá sản đối với LDG. Hiện nay, Công ty CP Đầu tư LDG đã có văn bản gửi đến TAND tỉnh Đồng Nai và TAND Cấp cao tại TPHCM đề nghị xem xét lại và hủy quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2024/QĐ - MTTPS ngày 22/7.

Ngoài ra, LDG vẫn đang tiếp tục trao đổi, đàm phán với Phúc Thuận Phát để thống nhất nội dung và phương án liên quan đến khoản nợ tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

LDG khẳng định doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), sở hữu một số dự án do công ty làm chủ đầu tư. LDG đang tiến hành đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng để cùng hợp tác và phát triển nhằm tạo ra nguồn tài chính cho việc duy trì hoạt động, đảm bảo các nghĩa vụ tài chính và quyền lợi của các khách hàng, đối tác, cổ đông và các bên liên quan.

Trong quá trình thực hiện việc yêu cầu các cơ quan xem xét lại quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2024/QĐ - MTTPS ngày 22/7, LDG khẳng định sẽ cập nhật thông tin đầy đủ đến khách hàng, đối tác và cổ đông được nắm thông tin.

“LDG không mất khả năng thanh toán và vẫn đang đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính. LDG đang tiếp tục nỗ lực đàm phán, trao đổi để thống nhất với các đối tác nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của tất cả các bên có liên quan”, đại diện LDG khẳng định.

Như Tiền Phong đã thông tin, TAND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP Đầu tư LDG ở địa chỉ 104/4, ấp Bình Hòa, xã Giang Diễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản là ông Nguyễn Trung Hưng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày TAND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải liên hệ với tòa án để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Hiện tại, TAND tỉnh Đồng Nai đã chỉ định Công ty Hợp danh Quản lý tài sản Uy Nam làm doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của Công ty CP Đầu tư LDG.

Đáng chú ý, Khu dân cư Tân Thịnh cũng là dự án khiến ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của LDG - bị bắt về tội “Lừa dối khách hàng” vào ngày 30/11/2023.

Ngày 11/4/2024, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (45 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc LDG) để điều tra về tội lừa dối khách hàng trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh.