Tin mới vụ cán bộ xin tiêm vắc xin COVID-19 cho người nhà

TPO - Hiện các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Côn Sơn (bão số 5) có khoảng 4.280 ca F0 cần sơ tán đến nơi an toàn. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống đặc biệt này, các địa phương vừa phải phòng chống bão, sơ tán dân an toàn, vừa phải đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong quá trình di chuyển.

TPO - Thời gian qua, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng nước đổ về các nhà máy thủy điện ở mức cao, để đảm bảo an toàn một số nhà máy thủy điện đã mở cửa xả lũ.