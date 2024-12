Tin mới về sức khỏe cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã được đưa đến bệnh viện ở Washington để xét nghiệm và theo dõi sức khỏe sau khi bị sốt.

Angel Urena, Phó Chánh văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ cho biết, ông Bill Clinton vẫn ổn và hy vọng sẽ được về nhà vào dịp Giáng sinh. "Cựu tổng thống trân trọng sự chăm sóc tuyệt vời của các bác sĩ", phụ tá này nói.

Ông Clinton (78 tuổi) đã được đưa từ nhà riêng ở Washington đến Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown. Một phụ tá cho biết ông dự kiến sẽ ở lại bệnh viện ít nhất qua đêm.

Kể từ khi rời Nhà Trắng cách đây gần 25 năm, ông Bill Clinton đã gặp phải một số vấn đề về sức khỏe.

Ông phải mổ tim ở New York hồi năm 2004, và bị xẹp một phần phổi vào năm 2005. Ông đã trải qua một ca phẫu thuật tim khác vào năm 2010, khi hai stent được đưa vào động mạch vành.

Không lâu sau ca phẫu thuật thứ hai, cựu tổng thống - người nổi tiếng với sở thích ăn đồ béo - đã chuyển sang ăn chay. Ông đã nói với Politico vào năm 2016: "Tôi có thể đã không còn sống nếu tôi không chuyển sang ăn chay".

Cựu tổng thống đã nhập viện tại Los Angeles trong sáu ngày vào năm 2021 vì nhiễm trùng tiết niệu lan vào máu.

Ông Clinton đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago vào tháng 8 và cực kỳ tích cực trong chiến dịch tranh cử vào mùa thu năm nay. Ông đã duy trì lịch trình đi lại dày đặc kể từ sau cuộc bầu cử, với việc phát hành cuốn sách mới “Citizen: My Life After the White House".

Minh Hạnh