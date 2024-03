Tìm thấy hộp đen máy bay Boeing 787 rơi tự do khiến 50 người bị thương

TPO - Nhà chức trách hàng không Chile đã tới New Zealand để tiến hành cuộc điều tra về vụ phương tiện Boeing 787 của hãng bay LATAM Airlines bất ngờ rơi tự do giữa không trung, khiến 50 người bị thương.

Ngày 11/3, máy bay Boeing 787 của hãng bay Latam Airlines gặp sự cố kỹ thuật, gây ra cú rơi tự do khi đang vận hành. Dù hạ cánh an toàn ở sân bay Auckland (New Zealand), sự cố khiến ít nhất 50 hành khách bị thương, trong đó có 1 người gặp vấn đề nghiêm trọng.

Latam có trụ sở tại Chile và chuyến bay chở 263 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn dự kiến ​​sẽ tiếp tục đến thủ đô Santiago sau khi dừng ở Auckland.

Đến ngày 12/3, giới chức hàng không Chile lập tức tới New Zealand để tiến hành cuộc điều tra về vụ việc. Cho đến nay, nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột về quỹ đạo di chuyển vẫn chưa được giải thích. Các chuyên gia an toàn nhận định hầu hết sự cố hàng không đều bắt nguồn từ nhiều yếu tố nên cần được điều tra kỹ lưỡng.

Cơ quan hàng không của Chile tuyên bố sẽ dẫn đầu cuộc điều tra theo các quy định hàng không quốc tế. Ủy ban Điều tra Tai nạn giao thông New Zealand cho biết đã tìm thấy và thu giữ máy ghi âm buồng lái và hộp đen (bộ phận lưu trữ dữ liệu chuyến bay).

Hiện tại, LATAM Airlines cho biết hãng bay đang làm việc với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự cố kỹ thuật. Nhà sản xuất máy bay Mỹ báo cáo đang nỗ lực thu thập thêm thông tin về chuyến bay và sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho khách hàng, đồng thời sẵn sàng hợp tác điều tra theo yêu cầu.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi sự cố về an toàn của các máy bay do Boeing chế tạo. Trong thời gian vừa qua, nhà sản xuất liên tục bị "sờ gáy" sau vụ việc hãng hàng không Alaska Airlines có máy bay Boeing 737 Max-9 bị rơi cửa ở độ cao hơn 4.800m vào ngày 5/1. Cho đến nay, Cục Hàng không Mỹ tuyên bố cấm Boeing mở rộng sản xuất dòng máy bay 737. Cổ phiếu Boeing giảm 4,3% khi chốt phiên ngày 12/3.









An Trần