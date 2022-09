Tìm thấy bé gái 13 tuổi 'mất tích' nhiều ngày sau khi lên xe của người đàn ông

TPO - Ngày 22/9, nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã tìm thấy em T.T.T.M (sinh năm 2009, quê Sóc Trăng, cư trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức).

Trước đó, ngày 21/9, Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức đã tiếp nhận tin tố giác của bà N.T.U (sinh năm 1977, quê Sóc Trăng, cư trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) về việc con ruột tên T.T.T.M (sinh năm 2009) bỏ nhà đi không rõ lý do vào ngày 16/9.

Theo đó, trong nội dung trình báo, bà U. cho biết vào ngày 16/9, bà cùng con gái tên M. đi từ nhà ra Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức) để bán hàng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cháu M. nói đi vệ sinh nhưng không thấy cháu quay lại. Lúc này bà U. đi tìm nhưng không thấy con đâu.

Qua kiểm tra camera của Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, người thân phát hiện cháu M. được một người đàn ông điều khiển xe mô tô (không rõ lai lịch) chở đi đâu không rõ.

Bà U. cho biết, cháu M. trước đây chưa từng bỏ nhà đi.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Tam Bình đã chuyển thông tin tố giác kèm tài liệu có liên quan đến Đội Điều tra tổng hợp - Công an TP Thủ Đức để giải quyết theo thẩm quyền.

Tối 21/9, cơ quan chức năng xác minh được thông tin cháu M. đang ở với một nam thanh niên tên L.M.H (sinh năm 2004, quê Cà Mau) trong nhà trọ ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Lúc 23h cùng ngày, Công an phường Tam Bình phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức liên hệ công an địa phương đến nhà trọ trên và đưa cháu M. và L.M.H về Công an phường Tam Bình để tiếp tục làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.