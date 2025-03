Tìm thấy 4 hành tinh giống Trái Đất, ai muốn đến ở?

TPO - Một nghiên cứu mới tiết lộ việc phát hiện bộ tứ các hành tinh giống Trái Đất, mỗi hành tinh có kích thước khoảng 20% đến 30% so với Trái đất, bao quanh một trong những hành tinh hàng xóm sao gần nhất của chúng ta.

Các thế giới ngoài hành tinh đá này khá gần nên các thế hệ con người trong tương lai có thể đến thăm chúng bằng công nghệ đẩy tên lửa tương lai. Tuy nhiên, chúng ta khó có thể tìm thấy bất kỳ sự sống nào ở đó.

Các nhà thiên văn học từ lâu đã nghi ngờ rằng có ít nhất một ngoại hành tinh quay quanh Sao Barnard, một sao lùn đỏ có khối lượng bằng khoảng một phần sáu khối lượng của Mặt trời. Cách Trái đất 5,97 năm ánh sáng, đây là ngôi sao gần thứ tư với hệ mặt trời của chúng ta, sau ba ngôi sao liên kết với nhau của hệ Alpha Centauri.

Bốn hành tinh đá

Trước đây, các nhà nghiên cứu cho rằng Sao Barnard được bao quanh bởi một hành tinh khí khổng lồ giống Sao Mộc, vì nó thường dao động quanh Trái Đất. Điều này cho thấy có thứ gì đó đang kéo ngôi sao về phía Trái đất, tương tự như cách Mặt Trăng tạo lực với Trái đất và gây ra thủy triều. Tuy nhiên, việc chứng minh sự tồn tại của một hành tinh như thế này vẫn còn khó nắm bắt.

Mặc dù vậy, trong một nghiên cứu mới, vừa được công bố trên Tạp chí Astrophysical Journal Letters, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã phát hiện ra sự dao động này không phải do lực kéo của một hành tinh khí khổng lồ mà là do lực kết hợp của bốn hành tinh đá nhỏ hơn, mỗi hành tinh có khối lượng lớn hơn bốn lần so với Sao Thủy.

"Đây thực sự là một phát hiện thú vị. Sao Barnard là hàng xóm của chúng ta trong vũ trụ, nhưng chúng ta biết rất ít về nó," tác giả chính của nghiên cứu Ritvik Basant, người đang theo học tiến sĩ tại Đại học Chicago, Mỹ, cho biết.

Các nhà nghiên cứu viết: “Các hành tinh mới được phát hiện, vẫn chưa được đặt tên chính thức, gần với Trái đất đến mức chúng có thể bay quanh chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chúng quá nóng để có thể sinh sống được".

Mặc dù Sao Barnard hiện nằm ngoài tầm với của con người hiện nay với công nghệ đẩy tên lửa hiện tại, nhưng các thế hệ con người trong tương lai có thể du hành đến và định cư tại các hành tinh mới được phát hiện này bằng các hình thức đẩy tên lửa mới, chẳng hạn như động cơ nhiệt hạch hoặc buồm nhẹ.

Sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất trong vũ trụ, nhưng hầu hết đều quá xa Trái đất để các nhà nghiên cứu dễ dàng phát hiện ra các hành tinh xung quanh chúng. Tuy nhiên, kết quả mới cho thấy các hành tinh đá nhỏ có thể có nhiều xung quanh chúng ta. Điều thú vị nhất về nghiên cứu mới này là tìm được những hành tinh rất gần Trái đất.

Hà Thu