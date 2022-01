Tìm ra giải nhất cuộc thi sáng tác video 'Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV'

TPO - "Năm 2022 sẽ khó khăn hơn rất nhiều do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành sẽ làm hết sức có thể, tất cả vì sinh mệnh của người bệnh như suốt 13 mùa Chủ nhật Đỏ vừa qua", nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2020, chia sẻ.

TPO - Trải qua 9 đội thi xuất sắc nhất tại Vòng chung kết, Liên đội trường THCS Võ Trường Toản, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đoạt giải nhất Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”, năm 2021.