Tìm kiếm thiếu niên ở Hà Tĩnh mất liên lạc hơn 10 ngày

TPO - Sau khi giúp việc tại một quán mì cay, em Nguyễn Hữu Tuấn ở Hà Tĩnh về nhà lấy quần áo rồi bỏ đi hơn 10 ngày qua, không rõ lý do.

Chiều 10/5, lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đơn vị vừa phát đi thông báo tìm kiếm em Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2008, trú TDP 10, thị trấn Xuân An) sau hơn 10 ngày mất tích, không rõ lý do.

Theo công an địa phương, khi đi Tuấn mặc quần bò đen, áo phông đen. Thiếu niên có chiều cao khoảng 1,5m, tóc cắt ngắn, da trắng.

Người thân cho biết Tuấn từng làm giúp việc tại một quán mỳ cay trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Đến ngày 30/4, thiếu niên về nhà lấy quần áo rồi bỏ đi đến nay. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, liên hệ với Tuấn song bất thành nên đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và trình báo công an.

Từ tin báo, Công an thị trấn Xuân An đã xác minh các thông tin liên quan và phát thông báo tìm kiếm thiếu niên mất tích trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Được biết, bố mẹ Tuấn đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, cháu ở với bà nội và chị gái của bố.

Ai biết thông tin về cháu Nguyễn Hữu Tuấn xin liên hệ với Công an thị trấn Xuân An qua số điện thoại: 0835265588.