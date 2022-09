Tiếp tục giữ gìn, phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

TPO - Thực hiện Kế hoạch đối ngoại năm 2022 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức buổi làm việc, trao đổi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Buổi làm việc nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào” và chương trình Theo dấu chân lãnh tụ năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tổ chức.

Chương trình nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào giai đoạn 2017 – 2022 và thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Keo Uodone Sengmanivong – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào; chị Trần Hoài Minh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; anh Lê Văn Lương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An,...

Năm 2022, tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu tăng cường mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào. Ngày 17/8, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Đặc biệt vừa qua, tỉnh Nghệ An vinh dự được đón đồng chí Saysomphone Phomvihane – Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Uỷ viên TW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Lào, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng sang thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Tháng 7/2022, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đón đoàn 55 cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Sẻng On Puông Mạ Ni Vanh - Phó Trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm trưởng đoàn sang thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Nghệ An.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào sang thăm và làm việc với Tỉnh Đoàn Nghệ An.

“Các hoạt động của tuổi trẻ hai nước đã và đang diễn ra thường xuyên hơn, với những việc làm cụ thể, những sản phẩm cụ thể, điều đó càng khẳng định cho những nỗ lực trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc. Chúng ta cần có trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó, để tình hữu nghị anh em Việt - Lào sẽ trường tồn cùng với hai dân tộc", Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh.

Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đặc biệt là 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bolykhamsay – là những tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác, định kỳ hàng năm tổ chức các Đoàn thanh niên ưu tú sang thăm, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tham quan các di tích lịch sử, học tập các mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức các đội hình hoạt động tình nguyện quốc tế tại nước bạn Lào với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dạy tiếng Việt; thăm, tặng quà và giúp đỡ các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa hệ thống điện sáng cho nhà dân; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế VACR. Đây là hoạt động để lại dấu ấn tốt đẹp, được lãnh đạo và nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Từ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng các tổng đội thanh niên xung phong, làng thanh niên lập nghiệp trên địa bàn tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An được Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng làng thanh niên biên giới hữu nghị Việt Lào tại tỉnh Bolykhamxay thông qua việc cử cán bộ trực tiếp tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho đoàn viên thanh niên, người dân.

Hiện nay, tổng số du học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An là gần 600 du học sinh. Và vào dịp tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ Lào hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, các cuộc thi hùng biện tiếng Việt; tổ chức thăm hỏi và chúc tết các lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An hiện đang triển khai 3 phong trào lớn gồm: Phong trào Thanh niên tình nguyện, Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên: Đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Tỉnh Đoàn Nghệ An được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua, là một trong những đơn vị dẫn đầu công tác và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Keo Uodone Sengmanivong – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào khẳng định, các hoạt động của tuổi trẻ hai nước với những việc làm cụ thể, thiết thực đã minh chứng cho những nỗ lực của tuổi trẻ trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Chiều cùng ngày, Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tới thăm mô hình nhà lưới theo tiêu chuẩn Isarel của anh Nguyễn Chính Sơn (ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Mô hình có diện tích hơn 4000 m2, trong đó có 200 m2 canh tác 1.900 gốc dưa lưới và 2000 m2 trồng các loại cây ăn quả tổng hợp. Doanh thu mỗi vụ đạt trên 150 triệu đồng và tạo việc làm cho 4 lao động địa phương.