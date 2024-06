'Tiếp lửa' tới trường

Đường vào làng Phang (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) quanh co, heo hút. Vùng biên nắng gió, thổi đất cát bụi mù. Căn nhà chị Siu Grit (29 tuổi) chẳng có gì đáng giá. Nhà lợp bằng tôn nên mùa nóng như cái lò, con cái, vợ chồng chị Grit phải ra ngoài gốc mít hóng gió. Người phụ nữ gầy gò lấy chồng từ năm 17 tuổi đã có 3 mặt con.

Hôm rồi hay tin con gái Siu Như (lớp 2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Ia Lang) được tặng cặp heo giống cả nhà ai cũng mừng. Sáng hôm sau bố của Như cùng cán bộ Đoàn trong làng cùng nhau xây chuồng để chuẩn bị đón heo giống. Mỗi người một tay, ai cũng mong muốn sau khi có cặp heo giống gia đình của Như sẽ khấm khá hơn, có tiền giúp em tới trường.

“Nhà nội ngoại đều vất vả nên không có của để dành cho con cái. Mình và chồng đều đi làm thuê hết, không dám ăn tiêu gì cả nhưng được đồng nào cũng để chữa bệnh, cho con cái đi học. Giờ có cặp heo mình sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi lớn cho nó sinh sản”, chị Grit phấn khởi.

Tổng kinh phí các nhà hảo tâm hỗ trợ, gửi gắm qua Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên để trao đến 44 học sinh nghèo (22 em ở huyện Ia Grai, 20 em ở huyện Đức Cơ, 2 em ở huyện Chư Sê) là 88 triệu đồng (mỗi em 2 triệu đồng/em quy ra mô hình sinh kế). Cụ thể: Cty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa số Một và Hai 20 triệu đồng, Nhà hàng Chay - Cà phê AN (ở số 146 đường Lương Thế Vinh, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) 20 triệu đồng, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) 10 triệu đồng, em Huỳnh Quang Khiêm 10 triệu đồng, Bùi Quang Diễn 10 triệu đồng, Ngân hàng Quân đội MB chi nhánh tỉnh Gia Lai 5 triệu đồng, anh T 5 triệu đồng, Thanh tra Giao thông (Sở GTVT tỉnh Gia Lai) 4 triệu đồng, bà Phan Thị Duyên (thành phố Pleiku) 2 triệu đồng, Cơm gà bà Hoà (số 31 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku) 2 triệu đồng.