Tiếc cho ngọc nữ trăm tỷ

TPO - Phim Việt "Yêu nhầm bạn thân" chưa tạo được hiệu ứng mạnh mẽ khi ra mắt dịp Tết Nguyên đán. Diễn xuất của "ngọc nữ trăm tỷ" Kaity Nguyễn cũng không thể giúp tác phẩm thu hút khán giả.

Kaity Nguyễn được kỳ vọng khi trở lại với vai diễn trong Yêu nhầm bạn thân – một trong ba phim Việt chiếu Tết Nguyên đán 2025, bên cạnh Bộ tứ báo thủvà Nụ hôn bạc tỷ.

Đáng tiếc, “ngọc nữ” điện ảnh Việt lại không thể bứt phá như mong đợi dù cô vẫn diễn tốt. Tác phẩm cũng chưa được đón nhận nồng nhiệt với doanh thu không bùng nổ. Đây có lẽ là cú ngã lớn nhất của Kaity Nguyễn sau nhiều dự án thành công, đạt doanh thu “trăm tỷ” trước đó.

Dạng vai còn quen thuộc

Yêu nhầm bạn thân do Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh đạo diễn, là phim remake (làm lại) duy nhất ra rạp mùa Tết năm nay. Tác phẩm gốc Friend Zone do Thái Lan sản xuất, từng gây sốt khi chiếu ở Việt Nam năm 2019, thu hơn 53 tỷ đồng.

Kịch bản phim bám sát cái sườn của bản gốc. Trong phim, Kaity Nguyễn vào vai Bình An, cô gái cá tính và thông minh nhưng lại vụng về trong tình yêu. Nhân vật không hề hay biết anh bạn thân Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng) luôn yêu thầm mình mà không dám nói suốt nhiều năm.

Đây cũng là vai chính gần nhất của Kaity Nguyễn kể từ Người vợ cuối cùng (2023) của Victor Nguyễn. Trước đó, cô đóng vai phụ trong Công tử Bạc Liêu (2024), hóa thân em gái của nhân vật chính do Song Luân thể hiện. Dù xuất hiện không nhiều, diễn xuất của Kaity Nguyễn vẫn được đánh giá cao, là yếu tố giúp phim có thêm điểm nhấn.

Khác hai tác phẩm trước đều có bối cảnh quá khứ, lần này Kaity Nguyễn trở lại với hình ảnh trẻ trung, hiện đại quen thuộc. Thách thức đặt ra với nữ diễn viên sinh năm 1999 là phải vượt qua cái bóng của bản gốc, đồng thời thay đổi để làm mới hình ảnh bản thân.

Nhưng thực tế, trong phim cô vẫn chưa thể thoát khỏi lối diễn quen thuộc, không mang đến sự đột phá cần thiết để tạo nên dấu ấn mới cho nhân vật.

Vai diễn cũng có chút gì lém lỉnh quen thuộc của Linh Đan trong Em chưa 18 (2017), lại thêm một chút cá tính của Châu trong Hồn papa, da con gái (2018). Hơn nữa, những ai từng xem bản gốc của Thái Lan chắc chắn sẽ đặt lên bàn cân so sánh và dễ nhận ra lối diễn của Kaity Nguyễn không quá khác biệt so với bản gốc.

Do đó, sự trở lại lần này của Kaity Nguyễn chưa tạo được nhiều bất ngờ như lần cô xuất hiện trong Tiệc trăng máu (2020) hay Người vợ cuối cùng (2023).

Tương tác với bạn diễn chưa tốt

Yêu nhầm bạn thân cũng đánh dấu lần đầu Kaity Nguyễn hợp tác với hai bạn diễn Trần Ngọc Vàng và Thanh Sơn. Cả hai đều là những gương mặt thực lực, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng Thanh Sơn chủ yếu tham gia với vai phụ nên mọi sự chú ý đổ dồn vào hai nhân vật do Kaity Nguyễn – Trần Ngọc Vàng đóng.

Trần Ngọc Vàng có nhiều lợi thế về ngoại hình, lại sinh năm 1998 và chỉ hơn Kaity Nguyễn một tuổi nên cả hai đều tạo cảm giác trẻ trung, dễ đồng điệu khi kết hợp trên màn ảnh.

Đáng tiếc, tương tác giữa Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng chưa thực sự hiệu quả. Người xem khó thể cảm nhận được kết nối sâu sắc giữa cả hai, khiến mối quan hệ bạn thân lâu năm của các nhân vật thiếu thuyết phục.

Bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng, đứng sau Yêu nhầm bạn thân là ê-kíp chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm nên phim cũng có chiến lược quảng bá khá rầm rộ. Song, tác phẩm lại không tạo được hiệu ứng quá tốt khi ra mắt.

Dự án chịu sự cạnh tranh gay gắt của hai phim Việt Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành đạo diễn) và Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang). Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), phim luôn xếp sau các đối thủ trên đường đua doanh thu ngày Tết, hiện chưa thể vượt qua cột mốc 10 tỷ đồng.

Trong nguyên tác Friend Zone, vai nữ chính thuộc về “ngọc nữ điện ảnh Thái Lan” Baifern Pimchanok – nổi tiếng với các bộ phim như Crazy Little Thing Called Love (2010), The Con-Heartist (2020), AI Love You (2022)…

Bản thân Kaity Nguyễn khá khiêm tốn, cho rằng mình chỉ ở mức trung bình chứ chưa thể đạt đến mức “nữ thần” như Baifern Pimchanok.

Thực tế, Friend Zone được đánh giá là vai diễn quan trọng, giúp Pimchanok tiếp tục thăng hoa trong sự nghiệp. Trong khi đó, Yêu nhầm bạn thân phần nào lại đang khiến khán giả phân vân. Một số ý kiến cho rằng phim kéo sự nghiệp của Kaity Nguyễn đi xuống, khiến cô mất đi danh hiệu “diễn viên trăm tỷ”, tương tự Tuấn Trần với lần trở lại trong Móng vuốt năm ngoái.

Theo ê-kíp, Kaity Nguyễn không chỉ đóng chính mà còn đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, đóng góp vào quá trình xây dựng và định hình phong cách phim. Điều đó phần nào cho thấy sự tâm huyết mà nữ diễn viên dành cho dự án.

Song, có lẽ Kaity cần cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn kịch bản và dự án tiếp theo để duy trì vị thế của mình.

Thay vì quanh quẩn trong vùng an toàn, cô nên tìm kiếm những kịch bản hấp dẫn và có chiều sâu hơn để khai thác tối đa khả năng diễn xuất, làm mới hình ảnh để không phụ niềm tin của khán giả.